Lamar exalta atletas após vitória do Nacional de Patos contra o Treze

Compartilhe















Após um fim de pré-temporada conturbado, com muita cobrança por parte da torcida, o Nacional de Patos estreou com vitória no Campeonato Paraibano Betino 2023, fazendo 2 a 0 em cima do Treze, na última quinta-feira. O técnico Lamar Lima revelou que encontrou a formação ideal do seu time apenas três dias antes do jogo contra o Galo, fazendo diferente do que foi testado na pré-temporada, e exaltou seus comandados.

O Nacional de Patos teve uma pré-temporada de altos e baixos. Foram cinco amistosos, três vitórias iniciais, porém os dois últimos foram derrotas, para o Serra Branca, clube que também disputa o Campeonato Paraibano. Esses resultados fizeram a pressão da torcida cair na comissão técnica.

Foto: Divulgação / Nacional de Patos

Após estrear com vitória no Campeonato Paraibano, derrotando o Treze por 2 a 0, o técnico Lamar revelou em entrevista ao Jornal da Paraíba que encontrou o time ideal apenas três dias antes do confronto, que fez diferente da pré-temporada. Inclusive, o atacante Maikon Leite, contratado como estrela do time, acabou ficando no banco de reservas.

Veja também Unifacisa busca reabilitação contra o Brasília nesta quarta-feira, pelo NBB

“Olha, por incrível que pareça eu encontrei essa onzena três dias atrás. A pré-temporada serviu de laboratório, para hoje montamos um sistema de jogo diferente do que o que estávamos trabalhando na pré-temporada. Foi diferente, um time rápido, forte nos contra-ataques. Matamos o jogo no primeiro tempo ainda. Os jogadores entenderam o espírito”, explicou Lamar.

O Nacional de Patos volta a jogar pelo Campeonato Paraibano no próximo domingo, quando vai até Cruz do Espírito Santo enfrentar o São Paulo Crystal, pela rodada #3. O Canário é atualmente o líder do estadual, com três pontos conquistados. Vale lembrar que o Alviverde está com um jogo a menos, pois teve o confronto contra o CSP adiado.

Campeonato paraibano

canário

lamar lima

Nacional de patos

Izabel Rodrigues

Radialista e repórter esportiva.

Deixe uma resposta Cancelar resposta

Leia também

São Paulo Crystal anuncia saída do técnico Bruno Araújo

Após a vitória diante do Campinense, na última quinta-feira, o treinador procurou a diretoria do Carcará e pediu desligamento. O preparador físico Alexandre também deixa o clube.

Esportes

CSP perde para o América-MG por 3 a 0 e está fora da Copinha

Gols foram marcados por Adyson, Paulinho e Jurandir. A equipe mineira agora espera o vencedor do confronto entre São Paulo e Retrô, para conhecer o adversário do próximo mata-mata

Esportes

CSP encara o América-MG nesta sexta-feira em jogo válido pelo mata-mata da Copinha

Bola rola às 15h desta sexta-feira, no Tonicão, em Assis, pela segunda fase do torneio.

Cadastre-se na nossa newsletter

Cadastre-se na nossa newsletter