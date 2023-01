Casa da Pólvora

Projeto ‘Circulador Cultural’ tem apresentações da banda Funkeria e do DJ Vinny Santos

13/01/2023 | 20:00 | 33

O projeto ‘Circulador Cultural’, realizado pela Prefeitura de João Pessoa, através da sua Fundação Cultural (Funjope), promove mais uma edição neste domingo (15) no Centro Cultural Casa da Pólvora. A banda Funkeria e o DJ Vinny Santos são atrações do evento, que começa às 16h.

O diretor executivo da Funjope, Marcus Alves, conta que este é o primeiro show que a Prefeitura está realizando dentro do projeto Circulador Cultural na Casa da Pólvora, um trabalho que já tem um público garantido e fiel que valoriza o equipamento. “A gente abre o ciclo deste ano com a banda Funkeria que faz uma festa bonita e vai, seguramente, conseguir realizar um belíssimo show”, disse.

O vocalista da Funkeria, Matheus Pimenta, explicou que a banda vai mostrar um repertório inspirado na Black music, soul music, blues, jazz, pop, funk americano (com canções de James Brow), pop nacional de Anitta e Glória Groove, como também o som brasileiro de Tim Maia e Sandra de Sá. Segundo ele, o grupo costuma fazer essa mistura nas apresentações. “Vai ser uma preparação para este ano de uma nova fase. A gente pretende agora em 2023 ter um foco na parte autoral da nossa carreira”, revelou.

O cantor também destacou a importância de mostrar o trabalho no projeto desenvolvido pela Funjope’. “É a oportunidade da gente ter contato com um público que não nos conhece e de forma gratuita. Vai ser um momento muito gratificante por ser o nosso último show com essa formação. Pedro Índio Negro, outro vocalista, vai viajar para São Paulo e a banda terá uma nova integrante. Vamos ter participações especiais que só iremos divulgar na hora”, finalizou.

No embalo do pôr do sol, abrindo o show da banda Funkeria, vai ter a apresentação do DJ Vinny Santos, com repertório voltado ao afro house e progressive house, vertentes da música eletrônica. Além disso, o artista também vai apresentar algumas canções autorias no ritmo de forró.

“Tenho músicas remix de Dominguinhos que já venho tocando há algum tempo. Atualmente, estou com a tendência da música clássica também. Vou aproveitar essa oportunidade para tocar minha nova música, que é o remix ‘Trenzinho Caipira’, de Heitor Villa-Lobos”, comentou.

Vinny Santos vive a expectativa de tocar apreciando o pôr do sol no Centro Histórico da Capital. “Estou com bastante energia pelo fato das músicas serem bem enérgicas. Vai ser um som bem gostoso no começo, depois vou começar a fazer o pessoal dançar. Logo em seguida vem a banda Funkeria, então pretendo deixar todo mundo aquecido”, disse o DJ.

A diretora administrativa da Casa da Pólvora, Jucélia Farias, ressalta a importância desses eventos realizados pela Prefeitura de João Pessoa no Centro Histórico. “Temos um celeiro de artistas que as pessoas precisam conhecer. É esse o trabalho que a Prefeitura vem fazendo, valorizando a arte e a cultura através da música em nossos equipamentos”, finalizou.