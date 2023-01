São Paulo Crystal anuncia saída do técnico Bruno Araújo

Compartilhe















O São Paulo Crystal anunciou na tarde desta sexta-feira a saída do técnico Bruno Araújo. Segundo a nota do clube de Cruz do Espírito Santo, o treinador pediu afastamento logo após o jogo contra o Campinense, alegando motivos pessoais.

A vitória do São Paulo Crystal diante do Campinense, por 2 a 1, na última quinta-feira, não foi suficiente para manter o técnico Bruno Araújo no comando técnico do Carcará. Porém a decisão não partiu da diretoria, mas, sim, do próprio comandante, que foi quem fez o pedido.

O técnico comandou o time nas duas primeiras rodadas do estadual, perdendo na estreia para o Treze, e vencendo o Campinense. Junto de Bruno Araújo também deixa o Tricolor Canavieiro o preparador físico Alexandre.

O auxiliar técnico Robson Ferreira assumirá interinamente a função de treinador na próxima partida do Campeonato Paraibano, contra o Nacional de Patos, em Cruz do Espírito Santo.

Bruno Araújo

Campeonato paraibano

são paulo crystal

Izabel Rodrigues

Radialista e repórter esportiva.

