Semana Santa

Funjope reúne forças de segurança para definir estratégias para espetáculo Paixão de Cristo

28/03/2023 | 19:00 | 49

A Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) reuniu, nesta terça-feira (28), as forças de segurança envolvidas no espetáculo Paixão de Cristo, que acontece de 06 a 09 de abril, no adro do Centro Cultural São Francisco, Centro Histórico de João Pessoa. O objetivo do encontro foi discutir com a Polícia Militar e a Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania (Semusb) como será a estratégia de segurança durante o evento.

“Essa reunião faz parte do nosso trabalho cotidiano para planejar os últimos preparativos para a realização da Paixão de Cristo. Vai ser um espetáculo completo e, como é do hábito da Fundação Cultural, nós sempre informamos à Polícia Militar, Guarda Municipal e demais órgãos da Prefeitura que estão envolvidos nesse processo. Nós trabalhamos de maneira integrada e não vai ser diferente na Paixão de Cristo”, afirmou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

A expectativa da Funjope é que as pessoas possam comparecer ao evento e ter a sensação de segurança, contando com a presença dos policiais militares no Centro da cidade. O diretor acrescentou que, este ano, o espetáculo tem algumas novidades, como o convite a dois artistas de perfil nacional, Henri Castelli e Érika Januza, para fazer, respectivamente, os papéis de Jesus e Maria, além de um elenco com quase 60 atores e atrizes locais que vão compor o espetáculo, mais a Companhia Municipal de Dança e músicos.

Da reunião, participaram também outras instituições envolvidas no espetáculo, como as Secretarias de Infraestrutura (Seinfra), Desenvolvimento Urbano (Sedurb), Saúde (SMS), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-JP), além da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP) e a Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur).