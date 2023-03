Operário x Cascavel: ASSISTIR AO VIVO Campeonato Paranaense de 2023, HOJE (25/03), PALPITES E ESCALAÇÕES

A partida Operário-PR x Cascavel acontece HOJE (25/03) às 19 hs. O mandante da partida é o Operário que busca a vitória em seus domínios. A partida á válida pelo Campeonato Paranaense de 2023. A tabela do Campeonato Paranaense de 2023, mostra que o estadual começa EM janeiro e a final está prevista entre 30 de março e 03 de abril.

Operário-PR x Cascavel AO VIVO

19:00 Operário-PR x FC Cascavel Semifinal

AO VIVO

A edição contará com a participação dos seguintes times: Londrina, Maringá, Operário-PR, Rio Branco-PR, Athletico-PR, Coritiba, Paraná, Azuriz, Cianorte, FC Cascavel, além dos recém-promovidos São Joseense e União-PR, que foram campeão e vice da Divisão de Acesso.

ONDE ASSISTIR O CAMPEONATO PARANAENSE DE 2023?

​O Campeonato Paranaense 2023 terá transmissão no streaming na FutebolParanaense.tv que contará com todos os jogos do torneio ao vivo. No Pay-per-view, o estadual também estará disponível pela NSports, que contará com venda de partidas avulsas.

A Federação Paranaense de Futebol também negocia com a TV Assembléia para a transmissão de uma partida por rodada na TV aberta.

Por outro lado, houve uma mudança também de última hora. A mudança no contrato implica na liberação do streaming para os times mandantes que assinarem o adendo. No entanto, caso algum clube não tenha condição de realizar a transmissão, é possível um acordo para que o visitante faça a exibição pela internet. A plataforma disponibiliza dois lotes por meio do site lp.nsports.com.br/paranaense_23. O atual campeão, Coritiba, tem a possibilidade também de assinar a TV Coxa Prime, outra operada pela NS, e que gera transmissão personalizada.

Assistir Operário-PR x Cascavel pelo Campeonato Paranaense HOJE (25/03) às 19 hs, PALPITES

Todos os jogos dos grandes do PR serão transmitidos pelo NSports E alguns jogos pela TV ASSEMBLEIA. Este é serviço É GRATUITO E EM TV ABERTA. Já no caso desta partida em particular CONFIRA A SEGUIR, se haverá transmissão ao vivo e online, ou na tv.

PALPITES DO PARANAENSE 2023

19:00 Operário-PR 2 x 0 FC Cascavel Semifinal

PROVÁVEIS TIMES

Um provável Cascavel é André Luiz; Libano, Willian Gomes, Rafael e César Morais; Jacy, Pedrinho e Robinho; Wagner Gomes, Lucas Coelho (Rodrigo Alves) e Gaspar. Um provável Operário-PR é Rafael Santos; Sávio, Borech, Willian Machado e Lucas Hipólito; Índio, Ferreira e Marco Antônio; Felipe Augusto, Vinicius Mingotti e Luidy.

CAMPEONATO PARANAENSE DE 2023

A Federação divulgou a tabela do Campeonato Paranaense de 2023, que começa em janeiro. Teremos clássicos já na primeira rodada, que terá partidas entre Londrina x Maringá e Athletico x Paraná. O Coritiba irá estrear contra o Cianorte e o Operário-PR contra o União-PR.

A tabela do Campeonato Paranaense de 2023, divulgado recentemente, mostra que o estadual começará em janeiro e a final está prevista entre 30 de março e 03 de abril.

Dentre os 12 clubes participantes, além do Coritiba, atual vencedor da competição, destacam-se o Athletico, atual vice-campeão da Copa Libertadores; o Londrina, penúltimo time a erguer a taça; e o Maringá, segundo colocado em 2022. Na primeira fase, 11 rodadas definirão os classificados para as quartas de final e também decretarão o rebaixamento de duas agremiações.

Times participantes

A edição contará com a participação dos seguintes times: Londrina, Maringá, Operário-PR, Rio Branco-PR, Athletico-PR, Coritiba, Paraná, Azuriz, Cianorte, FC Cascavel, além dos recém-promovidos São Joseense e União-PR, que foram campeão e vice da Divisão de Acesso.

Athletico, Coritiba, Londrina, Maringá, Operário-PR e São Joseense fazem seis jogos em casa por terem sido os melhores na última edição. Já Aruko, Azuriz, Cianorte, Foz do Iguaçu e Rio Branco-PR vão ter cinco partidas cada como mandante.

HISTÓRIA DO PARANAENSE

O Athletico-PR, que agora é o único clube do estado do Paraná na principal série do futebol Nacional em 2021, foi o campeão estadual de 2020 e, aliás, é tricampeão do estado. O Coxa, vice-campeão é, entretanto, o maior vencedor do campeonato com 38 títulos e o rival tem 26. O Campeonato Paranaense tem sido disputado ininterruptamente desde a sua primeira edição, em 1915, desde então, os clubes da capital do estado partilham entre si o domínio da competição, e apenas por onze vezes a cidade de Curitiba ficou sem título, sendo o caso mais recente, a edição de Campeonato Paranaense de Futebol de 2015.

Compartilhe isso:

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Mais