Sedec realiza dois eventos para capacitar professores de música que trabalham com trombone e trompete

24/03/2023 | 20:30 | 58

Qualificar os professores de música para melhorar a qualidade do ensino ofertado nas escolas municipais de João Pessoa. Esse é o objetivo de dois encontros de capacitação – a Semana do Trombone SBE e a Semana do Trompete SBE, promovidos pela Secretaria de Educação e Cultura de João pessoa (Sedec-JP), por meio da Seção de Bandas Escolares.

Os eventos, que foram iniciados nesta sexta-feira (24) no Centro Administrativo Municipal (CAM), em Água Fria, e seguem até este sábado (25) na Escola Municipal de Ensino Fundamental Ministro José Américo de Almeida, no bairro José Américo, contam com oficinas, exposições e máster classes.

“Promovemos essas qualificações para que os professores tenham um conhecimento mais vasto de todos os instrumentos. Muitas vezes, o professor tem só aquela habilidade, já que ele é trompetista por formação. Mas a gente promove as qualificações para que eles tenham conhecimento em outros instrumentos e possam repassar para os alunos”, destacou Rômulo Albuquerque, coordenador da Seção de Bandas Escolares da Sedec,

De acordo com ele, nesta sexta-feira, os professores das bandas marciais receberam qualificação. Já no sábado, os alunos também terão a oportunidade de melhorar seus conhecimentos. Das 8h às 12h terá continuidade a qualificação em trompete e no turno da tarde, das 13h às 17h, será a vez da formação em trombone.

Kécio Lima da Silva, maestro da Banda Marcial da Escola Tharcila Barbosa, destacou a importância da iniciativa da Secretaria, já que o evento é uma oportunidade de aprender e levar mais conhecimento aos seus alunos. “Essa formação é de suma importância, porque agrega conhecimento para que possamos transmitir para os alunos. Tudo o que aprendemos aqui, nós replicamos na escola. Repassamos como eles devem soprar, questão de afinação, postura, então são conhecimentos importantes”, contou.