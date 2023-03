Renato Cariani retorna à Paraíba para evento fitness em Campina Grande

Compartilhe















Uma das principais referências do fisiculturismo mundial está voltando para a Paraíba. Trata-se de Renato Cariani. Grande nome do esporte, youtuber e notório atleta, Cariani estará na companhia do nutricionista Felipe Donato, em um evento voltado para admiriantes do mundo fitness, praticantes, educadores físicos, nutricionistas, estudantes e claro, o público em geral.

O evento acontecerá na noite desta quarta-feira, às 19h, no Teatro Facisa, em Campina Grande. Em abril de 2022, Cariani ministrou uma palestra também na Paraíba. Mas em João Pessoa. Agora para o evento em Campina Grande, os ingressos poderão ser adquiridos na loja Redepharma Naturais.

Renato Cariani, além de ser professor químico e educador físico, ele ainda é atleta profissional, empresário, e youtuber, com quase cinco milhões de seguidores. Com um dos principais canais fitness do mundo, Cariani tem sido destaque em dicas dadas para admiradores e praticantes do fisiculturismo.

Renato Cariani

Matheus Aquino

Estudante de Jornalismo na UFPB e estagiário do ge.globo/pb e do Jornal da Paraíba.

Deixe uma resposta Cancelar resposta

Leia também

Esportes

Cagepa homologa inscrições de Botafogo-PB, Nacional de Patos e Sousa para patrocínio em 2023

Cagepa deve pagar R$ 500 mil ao Belo e R$ 250 mil ao Canário do Sertão e ao Dinossauro, mas homologação das inscrições garante, ainda, o repasse desses valores.

Esportes

Fifa chancela novo formato da Copa do Mundo, com 12 grupos de quatro seleções; confira

Novo formato da Copa do Mundo foi decidido nesta terça-feira. A data da decisão também está definida: 19 de junho. Ao todo, serão 104 partidas.

Esportes

Campeonato Paraibano 2023: datas, horários e locais das semifinais

Cronograma para as semifinais do Campeonato Paraibano foi definido pela FPF-PB. Sousa, Treze, São Paulo Crystal e Botafogo-PB disputam o mata-mata.

Cadastre-se na nossa newsletter

Cadastre-se na nossa newsletter