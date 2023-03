Municipalismo

João Pessoa vai sediar 85ª Reunião Geral da Frente Nacional dos Prefeitos, em 2024

14/03/2023 | 15:30 | 11

A cidade de João Pessoa foi escolhida para ser sede da 85ª Reunião Geral da Frente Nacional dos Prefeitos (FNP), que será realizada nos dias 1º e 2 de junho de 2024. A notícia foi dada pelo prefeito Cícero Lucena, que está em Brasília participando da 84ª edição do encontro. No final da tarde desta segunda-feira (13), o gestor foi reconduzido para mais um biênio como membro da diretoria da Frente, na 1ª Secretaria Nacional.

“Fico muito feliz de estar participando deste encontro, discutindo pautas importantes para os municípios na presença de ministros de Estado, do presidente Lula e também com a honra de ser reconduzido para a Diretoria da Frente”, afirmou Cícero.

O gestor falou da satisfação de ser o anfitrião do evento em 2024. “Vai ser uma satisfação enorme receber os prefeitos das maiores cidades do Brasil em João Pessoa e dar continuidade a esta agenda permanente de trabalho para melhorar a vida das pessoas”, ressaltou.

A FNP é a única entidade municipalista nacional dirigida exclusivamente por prefeitas e prefeitos em exercício dos seus mandatos. Ela reúne todas as capitais e os municípios com mais de 80 mil habitantes, somando 415 médias e grandes cidades. Nestes municípios, vivem 61% dos brasileiros e neles se produz 74% do Produto Interno Bruto (PIB) do País.