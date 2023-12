Prefeitura de João Pessoa promove Dia D de Vacinação para todos os públicos

A Prefeitura de João Pessoa está realizando, neste sábado (16), mais um Dia D de Vacinação para a atualização do cartão de vacina de todos os públicos. A mobilização segue até as 16h no Shopping Tambiá, Shopping Sul, no bairro dos Bancários, e Home Center Ferreira Costa, às margens da BR-230, com uma convocação especial para os idosos que já podem receber a segunda dose da vacina bivalente contra a Covid-19 e ainda não procuraram os postos de imunização.

De acordo com a diretora de Atenção à Saúde de João Pessoa, Alline Grisi, o objetivo da ação é fazer um último chamamento do ano para a população se vacinar. “Vamos aproveitar este dia para manter o esquema vacinal atualizado e se prevenir não só contra a Covid-19, mas também contra outras doenças. Caso não consiga ir até algum ponto hoje, procurem uma unidade de saúde durante a semana para tomar a vacina, caso esteja com alguma dose atrasada”, convocou.

Durante toda a manhã, as Unidades de Saúde da Família (USF) da Capital estavam abertas ofertando à população os imunizantes contra a Covid-19 e as outras vacinas do calendário de rotina. A professora Maria Selma Guedes, 60 anos, foi a primeira a chegar na USF Bessa para receber a segunda dose da vacina bivalente. “Preciso estar protegida em sala de aula para que meus alunos também estejam protegidos”, disse.

No início da manhã, o posto instalado no Home Center Ferreira Costa, estava movimentado. Entre as pessoas que foram até o local, estava o casal Maria da Penha, 69 anos, e Bernardino Bezerra, 66 anos, que receberam a primeira dose da vacina Bivalente. “Estávamos atrasados com a bivalente, mas agora estamos mais protegidos e vamos aguardar o momento de tomar a segunda dose de reforço”, disse Maria da Penha.

Já a fonoaudióloga Stelly Gonçalves levou sua filha, Alícia, de apenas um ano, para receber as vacinas tríplice viral e pneumocócica. “Acho extremamente necessário que ela seja vacinada. A gente fica com pena por conta da dor, mas aguenta e se sente tranquila por ela estar protegida”, afirmou a mamãe.

Bivalente – Até o momento, em João Pessoa, foram aplicadas 60,4 mil doses da vacina bivalente contra a Covid-19 em pessoas com idade a partir de 18 anos. Porém, segundo a diretora de Atenção à Saúde da Capital, a adesão da população precisar aumentar, levando em consideração que 135 mil pessoas com 60 anos ou mais ainda não tomaram nenhuma dose da bivalente e 14,7 mil dessa mesma faixa etária, e que já preenchem os critérios para receber a segunda dose da bivalente, ainda não compareceram aos postos para receber o reforço.

A segunda dose de reforço da vacina bivalente contra a Covid-19 está disponível para idosos a partir de 60 anos e pessoas imunocomprometidas acima de 12 anos e que tenham recebido a última dose do imunizante há mais de seis meses.

De acordo com o coordenador de imunização de João Pessoa, Fernando Virgolino, a vacinação é a melhor forma de prevenir diversas doenças. “No caso da Covid-19, o alerta é diante do cenário com o surgimento de novas sublinhagens, que é a modificação do vírus. Inclusive, as doses hoje disponíveis, de forma gratuita em toda a Rede Municipal de Saúde, são eficazes contra essas variantes”, destacou.

Serviço – Para quem não conseguiu se dirigir a algum ponto de imunização no Dia D, as vacinas contra a Covid-19 e outras doenças seguem disponíveis de segunda a sexta-feira nas USF, que funcionam das 7h às 11h e das 12h às 16h, no Centro Municipal de Imunização e nas policlínicas municipais, que atendem no período das 8h às 16h.

A Prefeitura dispõe ainda de três pontos extras localizados no Shopping Sul, no bairro dos Bancários, e no Home Center Ferreira Costa, às margens da BR-230, que atendem de segunda a sexta-feira, das 12h às 21h, e no Shopping Tambiá, que funciona das 12h às 20h.