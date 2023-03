Saúde humanizada

Complexo Hospitalar de Mangabeira recebe visita do arcebispo da Paraíba

17/03/2023 | 19:30 | 73

O Complexo Hospitalar de Mangabeira Governador Tarcísio de Miranda Burity, que faz parte da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), recebeu, na tarde desta sexta-feira (17), a visita do arcebispo da Paraíba, Dom Manoel Delson. Na ocasião, a direção do hospital apresentou alguns setores da unidade ao líder religioso.

Dom Manoel Delson aproveitou a visita para conhecer as enfermarias, com o objetivo de harmonizar o ambiente com palavras de ânimo e fé, para os que estão enfrentando um momento delicado. Acompanhado dele, esteve o Padre da Paróquia Cristo Rei, em Mangabeira, Geraldo Magela.

O arcebispo da Paraíba, Dom Manoel Delson, destacou a importância de visitar um espaço importante para a população da cidade, pois contribui com a saúde pública. “Essa é uma oportunidade de conhecer o trabalho e trazer a presença do arcebispo para dar uma bênção às pessoas aqui. Também queremos estimular os trabalhadores da saúde para continuarem com esse serviço importante à comunidade. Então, eles precisam desse estímulo para exercer seus trabalhos”, destacou.

Segundo o diretor-geral do Complexo Hospitalar, Alexandre César, a visita do líder religioso é importante para a unidade hospitalar, pois desperta a fé dos usuários. “Estamos recebendo a autoridade máxima religiosa da igreja católica na Paraíba, e isso é importante para que a gente possa mostrar a preocupação do hospital com o paciente e acompanhante. Aqui a gente cuida, acolhe e trabalhamos com eficiência, para que o paciente tenha sua dor sanada, tenha seu tratamento realizado”, disse.

Acompanhando seu esposo, Olivete Viegas, disse que a presença de Dom Delson ajuda ela a ter fé na recuperação do seu marido. “Estou emocionada, pois além de conhecer pessoalmente, tenho a oportunidade de pedir para ele visitar meu marido, que precisa da bênção dele. Sua presença aqui ajuda a gente a ter mais fé”, explicou.

O Complexo Hospitalar de Mangabeira é uma unidade de urgência e emergência com referência em ortotraumatologia. Com diversos investimentos realizados pela gestão municipal, o espaço oferece diversos serviços, a exemplo de Tomografia computadorizada, Raio-X, Ultrassonografia, Colonoscopia, Endoscopia, entre outros.