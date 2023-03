IPTU e TCR: prazo para pagamento da cota única com desconto é prorrogado, em João Pessoa

Compartilhe















O prazo para o pagamento da cota única com 15% de desconto do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e da Taxa de Coleta de Resíduos (TCR) do exercício deste ano de 2023 de João Pessoa foi prorrogado até a próxima sexta-feira (10). A medida tem como objetivo estender o período para os contribuintes que não conseguirem pagar o imposto nesta terça-feira (7). O prazo da primeira parcela para quem escolher o pagamento parcelado também ficou até esta sexta.

Para quem pretende pagar a cota única ou primeira parcela a partir de amanhã e até a sexta-feira deve emitir novo boleto com a data atualizada para pagamento. Isso é possível de ser realizado no Portal do Contribuinte, no aplicativo ‘IPTU/TCR JP’, ou ainda presencialmente no balcão de atendimentos da Receita no Centro Administrativo Municipal (CAM), em Água Fria.

Os demais prazos do calendário fiscal não foram alterados, ou seja, o contribuinte que deseja pagar o total do exercício após a sexta-feira (10) perde o desconto de 15% e deve efetuar o pagamento até o dia 10 de abril.

Veja também Republicanos formaliza apoio à reeleição de Cícero Lucena e deve blindar gestão na ALPB

O desconto de 5% oferecido pela atual gestão já está aplicado automaticamente nas guias dos contribuintes em dia com a Prefeitura. Ele é válido para qualquer forma de pagamento, seja ela a cota única com desconto, totalizando 20% de abatimento, ou cota única sem desconto e parcelamento.

Calendário de pagamento do IPTU e TCR

10/03 – Pagamento da Cota Única com desconto;

10/04 – Pagamento do Total do exercício sem desconto;

Parcelamento em 10 vezes, com vencimentos em:

1ª parcela: 10/03;

2ª parcela: 10/04;

3ª parcela: 08/05;

4ª parcela: 07/06;

5ª parcela: 07/07;

6ª parcela: 07/08;

7ª parcela: 08/09;

8ª parcela: 06/10;

9ª parcela: 08/11;

10ª parcela: 07/12.

cota única

desconto

destaques

iptu

tcr

Jornal da Paraíba

Deixe uma resposta Cancelar resposta

Leia também

Economia

Procons da Paraíba encontram irregularidades em distribuidoras de combustíveis

Relatório foi encaminhado para os órgãos competentes para que seja realizada apuração administrativa, cível e criminal.

Economia

Valores a Receber: veja como sacar ‘dinheiro esquecido’

Veja como consultar ‘dinheiro esquecido’ em bancos e como fazer o saque pelo site do Valores a Receber.

Economia

Saque de ‘dinheiro esquecido’ começa nesta terça-feira (7)

Há mais de R$ 6 bilhões para serem devolvidos. A solicitação de saque é através do site do Banco Central.

Cadastre-se na nossa newsletter

Cadastre-se na nossa newsletter