Campina Grande amplia aplicação da vacina bivalente contra Covid-19 para pessoas a partir de 66 anos

O município de Campina Grande, Agreste da Paraíba, vai ampliar, a partir desta segunda-feira (6), a vacinação com o imunizante Pfizer Bivalente contra a Covid-19 para pessoas a partir de 66 anos. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, pessoas imunossuprimidas a partir de 12 anos também terão acesso ao imunizante.

A aplicação do imunizante ocorre em vários pontos da cidade, pela manhã e à tarde. Para os idosos, é necessário ter recebido, pelo menos, o esquema primário de duas doses da vacina contra a Covid-19. É obrigatório, também, que a última dose tenha sido recebida há, no mínimo, quatro meses. Esses mesmos critérios também se aplicam aos imunocomprometidos.

As vacinas monovalentes contra Covid-19 e todos os imunizantes do calendário de rotina são ofertados para o público a partir dos 6 meses. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Campina Grande, os imunizantes estão disponíveis nas Unidades Básicas de Saúde, Policlínicas Municipais, Centros de Saúde e demais pontos móveis.

No momento da vacinação, é necessário apresentar um documento oficial e cartão de vacina que comprovem outras doses dos imunizantes que previnem contra Covid-19 e Cartão do SUS.

Locais de vacinação nesta segunda-feira (6) em Campina Grande com a bivalente:

VACINA BIVALENTE – Público: Idosos 66 anos acima e imunocomprometidas de 12 anos acima

8h às 11h30

UBS Antônio Virgílio Brasileiro – Aluízio Campos

UBS Crisóstomo Lucena – Aluízio Campos

UBS Ana Amélia Vilar – Rocha Cavalcante

UBS Benjamim B. da Silva – Catingueira

UBS Maria de Lourdes Leôncio – Novo Cruzeiro

UBS Hindemburgo Nunes – Ramadinha

UBS Dra Ana Cantalice – Major Veneziano

UBS Raiff Ramalho – Rosa Cruz

UBS Adriana Bezerra – Santa Rosa

UBS Galante

8h às 11h30h | 13h30 às 16h30

Centro de Saúde da Palmeira

Centro de Saúde da Liberdade

Centro de Saúde de São José da Mata

Centro de Saúde Francisco Pinto – Centro

Policlínica do Catolé

UBS Bela Vista

Terminal de Integração – Centro

Policlínica das Malvinas

16h às 20h

Ação Campina Bem Cuidada – Mutirão

D1 e D2 – 6 meses acima

D1 e D2 – 12 anos acima

D3 (1º reforço) – 3 anos acima

D4 (2º reforço) – 30 acima e trabalhadores de saúde

8h às 18h30

UBS Antônio Virgílio Brasileiro – Aluízio Campos

UBS Crisóstomo Lucena – Aluízio Campos

UBS Ana Amélia Vilar – Rocha Cavalcante

UBS Benjamim B. da Silva – Catingueira

UBS Maria de Lourdes Leôncio – Novo Cruzeiro

UBS Hindemburgo Nunes – Ramadinha

UBS Dra Ana Cantalice – Major Veneziano

UBS Raiff Ramalho – Rosa Cruz

UBS Adriana Bezerra – Santa Rosa

UBS Galante

8h às 11h30h e de 13h30 às 16h30

Centro de Saúde da Palmeira

Centro de Saúde da Liberdade

Centro de Saúde de São José da Mata

Centro de Saúde Francisco Pinto – Centro

Policlínica do Catolé

UBS Bela Vista

Terminal de Integração – Centro

Policlínica das Malvinas

ISEA

16h às 20h

Ação Campina Bem Cuidada – Mutirão

Vacinação contra a Covid-19 para gestantes, puérperas e lactantes

8h às 11h30 | 13h30 às 16h30

ISEA

