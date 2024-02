clubes participantes, tabela, cotas e regulamento

A Copa do Brasil 2024 já tem definidos todos os confrontos da primeira fase. A competição começa no dia 21 de janeiros com 80 clubes. Ao fim do campeonato, 92 times terão disputado a competição. Os representantes da Paraíba serão Treze e Sousa. O Galo da Borborema pega o ABC no primeiro mata-mata, enquanto que Sousa encara o Cruzeiro.

O torneio será como sempre foi. Todas as fases em mata-mata, da 1ª fase até a decisão, quando será conhecido o campeão da Copa do Brasil. O campeão do campeonato garante uma vaga na Libertadores do ano seguinte.

Veja a tabela da Copa do Brasil 2024

1ª fase

Sousa x Cruzeiro

x Cruzeiro Petrolina x Cascavel Chave 2

Anápolis x Tombense

Nova Venécia-ES x Botafogo-SP

Cianorte x Corinthians

Olaria x São Bernardo Humaitá-AC x Sampaio Corrêa

Maranhão x Ferroviário Fluminense-PI x Fortaleza

Manauara x Retrô Porto Velho x Remo

River-PI x Ypiranga-RS Real Noroeste-ES x Cuiabá

Audax Rio x Portuguesa-RJ Chave 8 Treze x ABC

x ABC Grêmio Sampaio-RR x Brusque Maringá x América-MG

Independente-AP x Amazonas Operário-MS x Operário-PR

Vila Nova-MG x Aparecidense Moto Club x Bahia

Portuguesa Santista-SP x Caxias Trem-AP x Sport

Murici-AL x Confiança Marcílio Dias x Vasco

Água Santa x Jacuipense São Luiz-RS x Ituano

Costa Rica-MS x América-RN Chave 15 União-MT x Atlético-GO

Real Brasília x São Raimundo-RR Rio Branco-AC x CRB

Athletic-MG x Volta Redonda

Regulamento

A Copa do Brasil vai ser disputada no sistema de mata-mata em sete fases. Na primeira fase, 80 clubes jogam um confronto único de mata-mata na casa dos piores ranqueados na CBF de cada confronto. O melhor ranqueado joga pelo empate para avançar. Quem vencer, se classifica.

Na segunda fase, o duelo também será em jogo único, mas o empate no tempo normal leva a decisão da vaga para os pênaltis. O clube que joga em casa já é previamente definido pelo sorteio dos confrontos.

A partir da terceira fase, todos os confrontos de mata-mata serão em jogos de ida e volta. O empate no resultado agregado leva a decisão da vaga para os pênaltis. Na Copa do Brasil 2024 não tem o critério de gol qualificado fora de casa.

Os confrontos das terceira, quarta e quinta fase serão definidos por sorteio, que também vai definir o chaveamento das fases seguintes. O prazo limite de inscrição de atletas na Copa do Brasil 2024 é até o dia 9 de setembro.

Transmissão

TV aberta: Globo;

Globo; TV fechada: SporTV;

SporTV; Streaming (pay-per-view): Prime Video.

Cotas de participação

Primeira fase: R$ 1,47 milhão (Série A) R$ 1.312,5 milhão (Série B) e R$ 787,5 mil (demais clubes);

Segunda fase: R$ 1,785 milhão (Série A), R$ 1,47 milhão (Série B) e R$ 945 mil (demais clubes);

Terceira fase: R$ 2,205 milhões;

Oitavas de final: R$ 3,465 milhões;

Quartas de final: R$ 4,515 milhões;

Semifinais: R$ 9,45 milhões;

Vice-campeão: R$ 31,5 milhões;

Campeão: R$ 73,5 milhões.

Leia mais notícias do esporte paraibano no Jornal da Paraíba