Na CBN, Gilberto Carvalho diz que Lula quer candidatura própria do PT em João Pessoa, com apoio do PSB

O secretário nacional de Economia Solidária, Gilberto Carvalho, afirmou à CBN Paraíba que a vontade do presidente Lula é que o PT de João Pessoa tenha candidatura própria, com apoio do PSB, aliado nacional.

Carvalho é uma das principais lideranças e articuladores da leganda.

Em entrevista ao jornalista Felipe Nunes, Gilberto Carvalho afirmou que a expectativa é de união do campo popular/progressistas na capital paraibana.

O governador (João Azevêdo) é um aliado importante. O PSB Nacional é um aliado importantíssimo. Certamente, marcharemos juntos aqui do lado em Recife (…) Em outras capitais também. Então, nos interessaria muito estar com PSB aqui numa chapa que junte o campo progressista”, afirmou.

Questionado sobre ser essa vontade do presidente Lula, Gilberto afirmou que “não há dúvida nenhuma. Em todo o país estamos fazendo um trabalho importante (…) de formar essas chapas, sabendo que a eleição do ano que vem tem muito a ver com 2026. E capitais importantes, como João Pessoa, estão em nosso objetivo”, explicou.



https://jornaldaparaiba.com.br/wp-content/uploads/2023/11/SONM-GILBERTO-C-02-CAIO-17-11-23.mp3

Em João Pessoa, o PSB é aliado do pré-candidato à reeleição do PP, Cícero Lucena. Alguns socialistas defendem candidatura própria, mas ainda não falaram em apoio a eventual candidatura do PT, que pode ser dos deputados estaduais Cida Ramos e Luciano Cartaxo.