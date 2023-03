Governo da PB prorroga redução do ICMS do diesel para empresas de transporte coletivo até o fim de 2023

Compartilhe















O Governo da Paraíba prorrogou até 31 de dezembro deste ano a redução de 50% da base de cálculo do ICMS nas operações internas com óleo diesel, destinada às empresas concessionárias ou permissionárias de transporte coletivo de passageiros urbanos da Grande João Pessoa, de Campina Grande e municípios vizinhos.

Os decretos assinados pelo governador João Azevêdo foram publicados no Diário Oficial do Estado deste sábado (4), mas produzem efeitos desde o dia 1º de março.

Com base no decreto, a redução de 50% do ICMS no óleo diesel é condicionada apenas às empresas concessionárias do serviço público de transporte coletivo que não reajustarem, no exercício de 2023, um percentual acima de 6,8% na passagem ao usuário. Esse foi justamente o índice que o Conselho de Mobilidade Urbana de João Pessoa definiu como reajuste do preço de passagem coletivo de ônibus, a partir deste domingo (5) na capital paraibana.

O novo decreto manteve o alcance de redução de ICMS no óleo diesel para as empresas de transporte coletivo urbano da Grande João Pessoa (Bayeux, Cabedelo, Conde, Jacumã e Santa Rita), de Campina Grande e municípios da região, como Lagoa Seca, Queimadas, Massaranduba, Montadas, Puxinanã, Alagoa Nova e Serra Redonda; e com a segunda passagem do transporte de integração.

Aumento na Região de João Pessoa

No mesmo Diário Oficial em que a redução do ICMS foi publicada saiu a aprovação do reajuste tarifário das empresas de ônibus intermunicipaisa da Região Metropolitana de João Pessoa. O aumento entra em vigor neste domingo (5).

