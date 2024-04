Preço médio do tomate em João Pessoa tem segundo maior aumento entre capitais brasileiras

O preço médio do tomate teve o segundo maior aumento entre as capitais brasileiras entre fevereiro e março deste ano, de acordo com pesquisa realizada pelo Departamento Intersindical de Estudo Socioeconômico (Dieese), divulgada nesta segunda-feira (8).

De acordo com a pesquisa, o preço do tomate subiu em 14 das 17 capitais em que o Dieese fez a pesquisa. João Pessoa, com um aumento de 41,10% nesse período, ficou atrás somente de Fortaleza, entre as capitais brasileiras com a maior variação do preço da mercadoria.

O instituto credita o aumento do preço do tomate à instabilidade climática, causada devido ao excesso de calor e às chuvas intensas, que teve impacto na oferta do produto.

Além disso, a pesquisa trouxe também dados sobre o preço médio da cesta básica em diferentes capitais do Brasil. A capital João Pessoa aparece na segunda colocação no preço mais baixo da cesta básica entre capitais do Norte e Nordeste.

O preço médio da cesta básica em João Pessoa foi registrado a R$ 583,23.Dentre as capitais do Norte e Nordeste que o Dieese fez a pesquisa, apenas Aracaju, em Sergipe, apresentou um valor mais baixo, a R$ 555,22. Recife, em Pernambuco, aparece na terceira colocação entre as capitais com o preço da cesta mais baixo.

A pesquisa revelou uma queda no preço da carne bovina na capital paraibana. João Pessoa seguiu a tendência de queda de 13 capitais, liderando na diminuição do valor registrado por quilo de carne bovina, com uma redução de 5,77%. O instituto credita a queda ao menor volume de carne bovina exportada e a maior oferta de carne.