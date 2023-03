Eu Posso Criar

Peça de artesanato criada em oficina da Prefeitura de João Pessoa é destaque no The New York Times

04/03/2023 | 16:00 | 40

Uma luminária desenvolvida na Oficina Criativa de Design para o Artesanato – promovida pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest), em parceria com o Sebrae Paraíba e o Programa de Artesanato Paraibano (PAP) – ganhou destaque internacional em matéria do The New York Times. A publicação indicou o Centro de Referência do Artesanato Brasileiro (CRAB), no Rio de Janeiro, como atrativo turístico, trazendo como referência uma exposição com peças paraibanas que acontece por lá até o final deste mês.

A reportagem especial foi veiculada no portal do noticiário norte americano, e reuniu opções de lazer para experienciar em solo carioca dentro de um intervalo de 36 horas. O CRAB foi listado entre elas. O museu instalado perto do Centro da cidade concentra trabalhos de artesãos de todo o Brasil, incluindo um espaço para a exposição exclusiva “Paraíba – Um Estado de Artesanato”.

Para ilustrar o conteúdo sobre o CRAB na matéria, o The New York Times trouxe uma foto com parte do acervo das peças paraibanas presentes na exposição. A imagem evidenciou uma luminária feita com escamas e mariscos, que integra a coleção Litoral, desenvolvida no ano passado, por 29 artesãos do Estado, durante a realização da Oficina Criativa de Design para o Artesanato, no Celeiro Criativo, em João Pessoa.

“É motivo de muito orgulho presenciar ações de oficinas desenvolvidas para fomentar o artesanato local conquistando um destaque de porte tão relevante e internacional. Temos um calendário de qualificações sempre disponível de forma gratuita pelo programa Eu Posso Criar, da Sedest, que é direcionado a profissionais do segmento bem como a quem busca se aprofundar no tema”, disse Vaulene Rodrigues, secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho de João Pessoa.

Tipologias – As peças criadas para a coleção Litoral foram divididas, basicamente, em três grupos: o primeiro, reunindo artes feitas com cerâmica, couro e reciclagem de metal; o segundo, com crochê, macramê, tricô, bordado e patchwork; e o terceiro, com reciclados e resíduos do mar, conchas e mariscos – de onde nasceu a luminária. Esse último grupo foi orientado, durante a Oficina, pela designer Laila Assef.

Referências – Para chegar à identidade trabalhada na coleção Litoral, artesãos e designers convidados se basearam em três pesquisas: “Identidade Cultural de João Pessoa”, realizada em 2020, pela Prefeitura em parceria com a Universidade Federal da Paraíba; “Oferta e demanda artesanal em João Pessoa”, de 2022, feita em parceria com o Sebrae e o PAP; e o “Levantamento iconográfico do Litoral da Paraíba – DUMAR”, publicado pela FIEP, em 2018.