Atenção Básica

Caravana do Cuidar inicia calendário 2023 nesta sexta-feira em Mangabeira VII

02/03/2023 | 14:00 | 44

Cerca de dez mil pessoas terão um atendimento básico de saúde mais digno a partir desta quinta-feira (2). São usuários da Unidade de Saúde da Família Unindo Vidas, que funciona no bairro do Cristo com quatro equipes. A obra foi entregue pelo prefeito Cícero Lucena no começo da manhã, elevando para 28 o número de unidades reformadas e devolvidas à população.

O prefeito destacou que outras duas unidades serão entregues na próxima semana e mais dez estão em obras dentro do plano de reestruturação de toda a rede. “Este é o compromisso dos que fazem a saúde de João Pessoa. Queremos um serviço de qualidade, com estrutura, profissionais competentes e atenciosos, tecnologia e humanização”, afirmou.

A USF Unindo Vidas é responsável pela cobertura do Vale das Palmeiras, Bom Samaritano e Bela Vista I e II. A unidade recebeu recuperação da coberta, revitalização da fachada, pintura, instalação de cerâmica, revisão elétrica e hidráulica, troca de luminárias e esquadrias, climatização, manutenção externa e paisagismo.

O secretário municipal da Saúde, Luís Ferreira, afirmou que a obra traz conforto e dignidade para profissionais e usuários. “Nosso objetivo é tratar as pessoas que procuram a unidade com a mesma qualidade que gostaríamos que tratassem um familiar. Nosso pedido aos servidores é esse, que cuidem da população como cuidariam de um filho”, declarou.

O autônomo Luis Quirino, de 37 anos, é usuário da unidade e contou que a reforma era muito esperada e necessária. “Eu agradeço muito ao prefeito pelo olhar e pela sensibilidade e também a todos os funcionários que sempre cuidam bem da gente. Agora com o prédio arrumado vai ficar ainda melhor e nós só temos a agradecer”, afirmou.

Estiveram presentes na solenidade os vereadores Guga Oliveira e Rinaldo Maranhão, a secretária executiva de Saúde, Janine Lucena, a diretora de Atenção à Saúde, Alline Grisi, entre outros auxiliares da gestão municipal.