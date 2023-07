Festa das Neves

Funjope abre inscrições para 2ª Mostra de Dança de João Pessoa

14/07/2023 | 21:00 | 65

Estão abertas, até o próximo dia 23, as inscrições para a 2ª Mostra de Dança de João Pessoa, que acontece no dia 29 de julho, a partir das 17h, no Parque Solon de Lucena, dentro da programação da Festa das Neves. O evento contará com a participação da Companhia Municipal de Dança de João Pessoa.

Podem participar da Mostra artistas, escolas e estúdios de dança do município. Os interessados devem se inscrever acessando o link.

“Este é o segundo ano em que realizamos uma mostra de dança durante a Festa das Neves como forma de estimular não só a nossa Companhia de Dança Municipal, mas, sobretudo, as escolas e os estúdios de dança da cidade que são muito presentes e atuantes. Eles têm mostrado uma adesão importantíssima no nosso projeto de política de dança. A Festa das Neves é importante porque podemos, inclusive, democratizar a dança para mais pessoas da cidade, formando um público para nossa dança”, declarou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

De acordo com a Divisão de Dança da Funjope, serão escolhidas 20 apresentações. Para esclarecer qualquer dúvida, basta acionar o setor através do e-mail [email protected].

Regras – Uma das orientações é que as obras sejam de classificação livre. Também não poderão ser utilizados elementos como água, fogo ou qualquer outro que possa prejudicar as demais apresentações. Também não será permitido uso de cenário.

“A dança em João Pessoa tem um público consolidado e, assim como aconteceu em 2022, a Mostra de Dança contribui para fortalecer e estimular os estúdios e as escolas de dança da cidade em parceria com a Companhia Municipal de Dança de João Pessoa”, ressaltou o diretor.