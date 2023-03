Campeonato Paraibano: assista aos últimos 11 jogos por R$ 49,90 no Jornal da Paraíba

Compartilhe















O Campeonato Paraibano de 2023 entra na reta final e, para que você não perca nenhum lance, tem promoção no pay-per-view do Jornal da Paraíba.

Agora, o torcedor pode acompanhar os cinco jogos da última rodada e mais as semifinais e finais pelo preço de R$ 49,90.

Os novos valores fazem parte do pacote 100% Paraibano, e vale para os últimos 11 jogos do estadual. Na calculadora, cada jogo sai por menos de R$ 5.

“Essa é uma forma que o Jornal da Paraíba e os clubes encontraram para oferecer ao torcedor mais uma opção de acompanhar o Campeonato Paraibano. Agora é reta final, e quem aderir ao pacote 100% Paraibano terá a oportunidade de acompanhar tudo daqui para a frente, até a definição do campeão”, explicou Expedito Madruga, coordenador de Esportes da Rede Paraíba.

Foto: Reprodução / Jornal da Paraíba

Campeonato Paraibano empolgando os clubes

A mudança teve a concordância dos clubes, que veem no pay-per-view uma forma de valorizar cada vez mais o futebol paraibano.

Com valores mais populares, a intenção é levar ainda mais assinantes para o estadual. Para o dono e técnico do CSP, Josivaldo Alves, o novo pacote vai proporcionar a mais torcedores conhecerem o futebol paraibano.

“É uma fase importante. A gente sabe que o campeonato está bem nivelado, muito bem disputado, e é importante os torcedores verem como está a disputa. Eu aconselho a todos adquirirem esse pacote e ajudar também os times do nosso futebol”, disse o dirigente do Tigre, que ainda está na briga pela classificação.

É importante lembrar que os clubes ganham com o pay-per-view, já que 90% de tudo que é arrecadado com a venda dos pacotes voltam para ser investidos pelos times.

Redação Jornal da Paraíba

