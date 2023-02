Preparação

Prefeito abre curso de formação que vai reestruturar educação integral na Capital

27/02/2023 | 11:00 | 93

A cidade de João Pessoa vai poder finalmente ofertar uma educação integral de fato aos estudantes da Rede Municipal. Durante este mês profissionais da área estão participando de uma formação especial, ministrada pelo Instituto de Corresponsabilidade da Educação (ICE), que vai reformular a metodologia, possibilitando um aproveitamento real da educação integral. O curso foi aberto na manhã desta segunda-feira (27) pelo prefeito Cícero Lucena e pelo vice-prefeito Leo Bezerra.

Cícero Lucena fez uma fala emocionada, logo após ouvir o depoimento de uma aluna que já se beneficiou pelo método em unidade escolar estadual. “Tenho o sonho de fazer uma escola pública melhor. Tomei isso como meta, pois também tinha muita confiança na capacidade de quem faz a educação de João Pessoa. Sabemos que a educação é caminho para uma sociedade mais justa. Esse momento permite aos professores levar mais oportunidades para os nossos estudantes”, declarou.

A formação atende a cerca de 300 profissionais, selecionados dentro do Processo Seletivo Simplificado Interno para Escolas Municipais Ativas Integrais (EMAIs). Gestores de escolas já passaram pelos cursos. Esta semana é a vez de professores e especialistas. Entre os temas abordados estão o modelo pedagógico, práticas educativas e ambientes de aprendizagem, plano de ação e as primeiras ações na escola.

De acordo com a secretária municipal da Educação, América Castro, a formação vai permitir a transformação de escolas que apenas funcionam em tempo integral para escolas de educação integral. “Este é um modelo educacional voltado para uma formação completa do estudante, além da formação conteudista e intelectual. Já a escola em tempo integral, que era praticada anteriormente, prevê apenas a permanência do aluno entre 7h e 9h por dia no local. Vamos transformar as nossas escolas de tempo integral, as 18 que encontramos na rede, em escolas de educação integral”, afirmou.

A representante do ICE, Renata Campos, falou sobre a oportunidade de revolucionar a educação. “É uma alegria estar de volta para realizar essa formação e vamos iniciar um processo de transformação de vidas de todos que fazem parte da comunidade escolar de João Pessoa”, declarou.

Também participaram do evento a secretária executiva Luciana Dias e a Diretoria de Ensino, Gestão e Escola de Formação da Sedec, Clévia Carvalho.