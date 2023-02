Campinense está em Teresina para enfrentar o Fluminense-PI pela Copa do Nordeste

Compartilhe















O Campinense já está em Teresina onde enfrentará o Fluminense-PI no próximo sábado, em partida válida pela rodada #4 da Copa do Nordeste. O Rubro-Negro buscará fora de casa sua primeira vitória no Nordestão.

O técnico Leston Júnior comandou o último treino no Renatão na tarde da última quinta-feira. O comandante da Raposa pôde contar com o atacante Thiaguinho, última contratação do Rubro-Negro, que está regularizado e apto para estrear.

A delegação do Campinense seguiu viagem para Teresina no período da tarde. As baixas de Leston Júnior são o lateral-direito Railan e o volante Guilherme Escuro, ambos no DM.

Um último treino será realizado na tarde desta sexta-feira, na capital piauiense, e logo em seguida o grupo entra em regime de concentração.

Uma provável escalação do Campinense tem: Otávio Passos, Thiago Ennes, William, Diego Silva e Colaço; Paulo Vitor, Ramires e Tarcísio; Mauri, Vardelan e Willian Anicete.

Fluminense-PI e Campinense se enfrentam na tarde do próximo sábado, no estádio Lindolfo Monteiro, às 15h30.

