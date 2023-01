Bloqueio temporário

Semob-JP interdita trecho da Avenida Hilton Souto Maior nesta sexta-feira

26/01/2023 | 19:02 | 105

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) informa aos condutores que transitam pela Avenida Hilton Souto Maior, um dos principais corredores entre as praias e a zona sul da cidade, que a partir das 6h desta sexta-feira (27), um trecho próximo ao Shopping Mangabeira estará bloqueado para veículos. A intervenção será necessária para que a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) realize, até o próximo sábado (28), obras de drenagem pluvial.

De acordo com Rômulo Araújo, chefe da Divisão de Fiscalização da Semob-JP, o trânsito será interditado no sentido praia/centro. Com isso, os condutores a partir das imediações do CNEC passarão pelo canteiro central e seguirão em mão dupla pela faixa oposta na Hilton Souto Maior. Já no sábado (28), o bloqueio será próximo a entrada da Rua Desportista João Apóstolo de Souza e os condutores que seguirão sentido centro/praia passarão pelo canteiro central, em mão dupla, conforme desvio na Hilton Souto Maior.

“O órgão responsável pela obra também se comprometeu a sinalizar a região, assim como, no início da manhã, estaremos com equipes no entorno do trecho que sofrerá a interdição, para reduzirmos os possíveis transtornos ao fluxo viário neste corredor de extrema importância para a mobilidade da zona sul”, explicou Rômulo Araújo.

Previsão de conclusão – De acordo com o que a Seinfra informou à Semob-JP, a conclusão do serviço deve ocorrer até o domingo (29), com isso, o trânsito deve estar normalizado no início da próxima semana.

