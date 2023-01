Sousa vira chave da Copa do Nordeste e já planeja jogo contra o Botafogo-PB pelo Paraibano

Compartilhe















Após a eliminação na pré-Copa do Nordeste de forma precoce para o Confiança, em Sergipe, o Sousa já virou a chave e planeja os próximos compromissos da temporada. Para o técnico Renatinho Potiguar, a queda na competição regional é passado e o foco do Dinossauro agora é na estreia do time no Campeonato Paraibano Betino 2023, contra o Botafogo-PB. De acordo com o treinador, o jogo será difícil para a equipe sertaneja, mas ele acredita que o Belo também encontrará dificuldades ao enfrentar o Verdão no Marizão.

Primeiro jogo em casa e difícil, mas dentro de casa o Sousa sempre será forte”, disse.

Para Renatinho Potiguar, a queda na pré-Copa do Nordeste foi dolorosa, mas já são águas passadas por terras jurássicas. Segundo ele, a equipe soube filtrar bons aspectos e que serão importantes para a trajetória no Campeonato Paraibano. Para o duelo contra o Botafogo-PB, o treinador entende que o Sousa está cada vez mais preparado e entrará em campo para competir de igual para igual.

Não conseguimos a classificação, mas já passou. O mais importante é que a equipe fez um jogo forte. No Paraibano, temos um primeiro jogo em casa e difícil, mas a nossa equipe está bem preparada. A equipe vem evoluindo muito e esperamos fazer um jogo bem competitivo aqui na quarta-feira”, comentou.

Renatinho Potiguar disse que enfrentar um adversário como o Botafogo-PB, que ele afirma ter um investimento em seu elenco maior do que o do Dinossauro, é uma prova de que o confronto para o Verdão não será fácil. Mas um ponto que ele entende ser favorável para o embate é a melhora no entrosamento dos jogadores.

Os atletas estão começando a ganhar um pouco mais de ritmo. O entrosamento está melhorando”, concluiu.

Sousa e Botafogo-PB entrarão em campo nesta quarta-feira, às 19h30, em jogo válido pela estreia de ambas as equipes no Paraibano. Lembrar que as partidas de Dino e Belo pela rodada #1 foram adiados em virtude da Copa do Nordeste.

