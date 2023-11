Quartas de final do Circuito Pessoense de e-Sports acontecem neste fim de semana

As quartas de final do Circuito Pessoense de e-Sports (CPE) irão acontecer neste sábado (18) e domingo (19). A competição faz parte das atividades da 20ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT), promovida pela Secretaria de Ciência e Tecnologia de João Pessoa (Secitec) de 23 a 25 de novembro no Espaço Cultural José Lins do Rego, em Tambauzinho. A entrada é gratuita para todos os públicos.

O sorteio dos times que vão se confrontar no circuito ocorreu na segunda-feira (13). A competição pode ser assistida ao vivo pelo canal da CPE, na Twich, disponível no endereço eletrônico https://www.twitch.tv/cpepb. Os classificados precisam vencer uma fase melhor de três (MD3) para passarem até a próxima.

O diretor administrativo dos jogos da 20ª SNCT, Virgílio Filho, comentou que este ano o campeonato está mais acirrado. “Podemos relatar que o nível em comparação a edição do ano passado aumentou bastante e os jogadores e times estão se saindo muito bem e nos proporcionando ótimos jogos competitivos”, acrescentou.

O circuito também contará com torneio de outros jogos além do Lol, como Just Dance, Naruto Storm 4, FIFA e Mortal Kombat. Os interessados poderão se inscrever durante o evento da 20ª SNCT. Os vencedores da competição receberão kits com diversos tipos de premiação.

Semana Nacional – Este ano, a 20ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia tem como tema ‘Ciências Básicas para o Desenvolvimento Sustentável’. O evento acontece anualmente desde 2004 e foi estabelecido por meio do decreto presidencial em 9 de junho do mesmo ano.

Além da Caravana, que visitou diversos municípios paraibanos, a 20ª SNCT conta com outros eixos temáticos, a exemplo da Olimpíada de Robótica, Hackatons Temáticos, Circuito de Jogos, Espaço Geek, Oficina de Reciclagem, Olimpíada Paraibana de Matemática, 1º Desafio em História da Paraíba, 1º Desafio Paraibano em Ciências, entre outros.

A 20ª SNCT é apoiada pelo Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação, Governo do Estado da Paraíba e das instituições de pesquisa científicas: Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia (CNPq), Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) e Fundação de Apoio ao Instituto Federal da Paraíba (IFPB).

Serviço: Circuito Pessoense de e-Sports

Sábado (18)

1º jogo: Lolx5 rec x Team Solo Fill;

2º jogo: Jampa Bagres x NTS Team.

Domingo (19)

3º jogo: Jampa eSports x Palácio Corval;

4º jogo: Preciosa do Vale x 7K e-sports.