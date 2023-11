Gabarito oficial do Enem 2023 é divulgado

O gabarito oficial do Enem 2023 foi divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), na noite desta terça-feira (14). Já o resultado final com as notas obtidas em cada prova e também na redação será divulgado em 16 de janeiro. Confira aqui o gabarito oficial.

Em toda a Paraíba, 124.51 inscrições foram registradas. No primeiro dia de provas, 27% dos candidatos faltaram. Já no segundo dia, a abstenção foi de 29,60%.

As provas foram aplicadas nos dias 5 e 12 de novembro. Mas ainda haverá uma reaplicação em 12 e 13 de dezembro.

O prazo para pedir a reaplicação do exame começa nesta segunda-feira (13) e termina na próxima sexta-feira (17). Os pedidos devem ser feitos na Página do Participante.

O direito é válido em caso de doenças infectocontagiosas, que precisarão ser comprovadas pelos candidatos, ou problemas logísticos. Quem foi prejudicado pela distância do local de prova por um erro da organização também terá direito à reaplicação das provas.