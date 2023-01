SP Crystal 1 x 0 Nacional de Patos: assista aos melhores momentos

Compartilhe















São Paulo Crystal e Nacional de Patos se enfrentaram na tarde deste domingo, no Estádio Carneirão, em Cruz do Espírito Santo. O jogo foi válido pela rodada #3 do Campeonato Paraibano Betino 2023. Com a vitória por 1 a 0 o Carcará chegou aos 6 pontos e assumiu a liderança da competição, já o Naça segue com três pontos e cai para a 4ª posição.

