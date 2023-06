Neste domingo

18ª edição da Tardezinha Inclusiva comemora Dia Mundial do Orgulho Autista

A 18ª edição da Tardezinha Inclusiva, um dos braços do projeto Somos Capazes – Inclusão pela Arte, comemora, neste domingo (18), o Dia Mundial do Orgulho Autista. No clima junino, o evento tem como tema ‘Arraiá com muito orgulho, sim senhor’. O evento é realizado pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da sua Fundação Cultural (Funjope), com apoio da Associação Paraibana de Autismo (APA). A programação acontece no Centro Cultural de Mangabeira Tenente Lucena, a partir das 14h.

“A Tardezinha Inclusiva é uma ação da Funjope que consideramos extremamente vitoriosa e estabelecida no calendário dos eventos da própria Prefeitura de João Pessoa. Eu, o prefeito Cícero Lucena, a primeira-dama Lauremília Lucena temos muito orgulho de podermos contribuir com esse projeto de inclusão social pelas artes, acolhendo as crianças autistas e suas famílias. Temos a consciência de estar promovendo um processo que beneficia essas crianças e faz com que elas tenham sua autoestima elevada”, declarou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Marcus destacou também que existe um trabalho importantíssimo da Secretaria de Educação e Cultura (Sedec), que oferta cuidadores para crianças autistas. São mais de 1600 profissionais nas escolas. “E a Funjope mantém esse trabalho de acolhimento e fortalecimento desse orgulho no trato com a criança autista por meio da arte e da cultura. Isso nos deixa muito contentes, porque é um projeto vitorioso”, acrescentou.

Nik Fernandes, uma das idealizadoras da Tardezinha Inclusiva, também ressalta a importância do projeto. “Comemoramos o Dia Mundial do Orgulho Autista para que se tenha visibilidade com respeito. Já que nós temos filhos autistas, temos que nos orgulhar deles estarem ali, de terem uma representatividade na sociedade. O autista não pode ser anulado”, declarou.

Ela ressalta que a comemoração ajuda a levar mais informação sobre o tema e é uma forma de fazer com que o autista seja respeitado. Ela cita, por exemplo, a proibição de entrada de cães em supermercados e lembra que alguns autistas têm um cão de suporte emocional que precisa ter acesso junto com ele. “Cada criança com autismo representa o amor de sua família. O maior sonho de uma mãe de autista é que ele tenha amadurecimento, independência. Infelizmente, em pleno 2023, a sociedade ainda é extremamente preconceituosa”, lamenta.

Hosana Carneiro, presidente da Associação Paraibana de Autismo (APA) e coordenadora do Orgulho Autista Brasil, na Paraíba, declarou que o 18 de junho é uma data usada para se falar sobre as conquistas dos autistas. “Existem dificuldades, mas as famílias não se envergonham deles. Comemoramos as conquistas, as resiliências e a vontade que temos de viver”, ressalta.

Diversão – A programação da Tardezinha Inclusiva terá um desfile e a escolha das caipiras e coronéis mais caracterizados. Também tem a Turma Tá Blz, Baba Baby e Kika, brinquedos infláveis Cindy, Turma Bita, Capitão América, Toy Story, Grupo Eita e o cantor mirim convidado Rafael Star. Vai ter também uma quadrilha improvisada, além de oficinas de cosplay e de arte com a Escola Impacto.

Além da programação para a criançada, as mães terão atenção especial. Para elas estão programadas oficina profissional de mandala, com a Belas Artes; oficina de biscoitos regionais, com a nutricionista Janete Diniz; projeto ‘Cuidar de quem cuida’ com aferição de pressão arterial, teste de glicemia, massagem, sobrancelhas, trancista, limpeza de pele, entre outros serviços de beleza, com Sandra Duartti.

Também estará disponível, de forma gratuita, o advogado Rui Rocha para atendê-las. Uma equipe da Faculdade São Vicente de Paula também vai disponibilizar serviços. O evento conta ainda com o apoio da Fundação Centro Integrado de Apoio à Pessoa com Deficiência (Funad).