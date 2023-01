AGENDA DE JOGOS DE QUARTA (11/01) ONDE ASSISTIR Recopa Catarinense, Estaduais, Copinha, Copa da Liga Inglesa – BOLA ROLANDO

CONFIRA A AGENDA ONDE ASSISTIR AOS AMISTOSOS DE SELEÇÕES INTERNACIONAIS ATÉ A COPA DO MUNDO Onde assistir os jogos de hoje

JOGOS DE QUARTA (11/01)

Campeonato Francês

15:00 Ajaccio x Reims Rodada 18 15:00 Auxerre x Toulouse Rodada 18 15:00 Clermont x Rennes Rodada 18 15:00 Nantes x Lyon Rodada 18 15:00 Brest x Lille Rodada 18 17:00 Lorient x Monaco Rodada 18 17:00 Nice x Montpellier Rodada 18 17:00 Paris Saint-Germain x Angers Rodada 18 17:00 Strasbourg x Lens Rodada 18 17:00 Troyes x Olympique de Marselha Rodada 18

Campeonato Baiano

19:15 Bahia x Juazeirense Rodada 1 21:30 Barcelona de Ilhéus x Atlético-BA Rodada 1

Campeonato Goiano

15:30 Inhumas x Anápolis Rodada 1 19:30 Goianésia x CRAC Rodada 1 19:30 Vila Nova x Goiânia Rodada 1

Campeonato Maranhense

20:30 IAPE x Sampaio Corrêa Rodada 1 20:30 Chapadinha x Pinheiro-MA Rodada 1

Campeonato Paraibano

19:30 Sousa x Botafogo-PB Rodada 2 20:30 Auto Esporte-PB x Queimadense Rodada 2

Campeonato Pernambucano

18:00 Petrolina x Salgueiro Rodada 2 19:00 Náutico x Caruaru City Rodada 2 20:00 Porto-PE x Central Rodada 2 21:00 Maguary x Sport Rodada 2

Campeonato Piauiense

15:45 Corisabbá x Altos Rodada 1 20:00 Parnahyba x 4 de Julho Rodada 1

Campeonato Potiguar

15:00 América-RN x Potyguar CN Rodada 1 15:00 Santa Cruz de Natal x Potiguar de Mossoró Rodada 1 15:00 Globo FC x Alecrim Rodada 1

Copa SP de Futebol Júnior

13:00 Alecrim x XV de Piracicaba Rodada 3 15:15 Nacional-SP x Juventude Rodada 3 17:15 São Raimundo-RR x Falcon Rodada 3 19:30 Santo André x Santos Rodada 3 19:30 Rosário Central-SE x Fluminense-PI Rodada 3 21:45 Oeste x Internacional Rodada 3

Copa da Itália

17:00 Milan x Torino Oitavas de final

Copa da Liga Inglesa

16:45 Nottingham Forest x Wolverhampton Quartas de final 17:00 Southampton x Manchester City Quartas de final

Recopa Catarinense

20:00 Brusque x Marcílio Dias Final

Supercopa da Espanha

16:00 Real Madrid x Valencia Semifinal

