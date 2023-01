Nesta quarta-feira

Seinfra segue com Operação Tapa-Buraco, serviços na iluminação e intensifica manutenção das galerias para evitar alagamentos

18/01/2023 | 10:30 | 19

A Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) intensifica a manutenção das galerias em vários pontos da Capital para evitar pontos de alagamentos em meio ao tempo chuvoso. Os serviços são realizados diariamente, assim como a Operação Tapa-Buraco e manutenção na iluminação pública.

A manutenção de galerias desta quarta-feira (18) está sendo realizada no Rangel; Torre; Varadouro; Centro; Geisel; Valentina e Cabo Branco. Os serviços incluem limpeza e desobstrução; avaliação de drenagem e sinalização; desobstrução de galerias em pontos de alagamentos e giro. A Seinfra orienta que o descarte correto do lixo evita a obstrução das galerias, principalmente nos dias de chuva, pois quando os resíduos descartados irregularmente vão para a rede de drenagem provocam pontos de alagamentos.

Já a Operação Tapa-Buraco segue recuperando o pavimento nos bairros de Mangabeira; Distrito Industrial; João Paulo II; José Américo; Colobris; Varadouro; Jardim Oceania e Tambauzinho.

As equipes de iluminação pública realizam a manutençãono Altiplano; Cabo Branco; Manaira; Aeroclube; Jardim Oceania; Bessa; Torre; Treze de Maio; Castelo Branco; Mandacaru; Cuiá; Valentina; Praia do Sol; Mangabeira I, II, IV,VIII; Nova Mangabeira; Cidade Verde; João Paulo II; Ernani Sátiro; Jardim Planalto; Bairro das Indústrias; Alto do Mateus; Oitizeiro; Bairro dos Novais; Cruz das Armas e Cristo.

Atendimento – Qualquer cidadão pode solicitar os serviços de manutenção da Seinfra por meio dos canais oficiais como o call center pelo número 0800 031 1530, a ligação é gratuita e pode ser feita das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira ou pela plataforma João Pessoa Conectada, que fica no site da Prefeitura de João Pessoa.