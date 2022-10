Dia Internacional

Policlínica da Pessoa Idosa é símbolo do cuidado e respeito aos usuários a partir de 60 anos

01/10/2022 | 08:00 | 44

Símbolo do cuidado, atenção e respeito, a Policlínica Municipal da Pessoa Idosa (PMPI), unidade de saúde de João Pessoa exclusiva para o tratamento e prevenção de doenças para usuários a partir de 60 anos, tem motivos de sobra para celebrar, neste sábado (1º), a passagem do Dia Internacional do Idoso. Também nesta data, a unidade de saúde completa 15 anos de funcionamento, ofertando um serviço de excelência aos usuários do Sistema Único de Saúde na Capital paraibana.

Na unidade são ofertados serviços de atenção individual em várias especialidades, como enfermagem, fisioterápico, psicoterapia, nutricional, assistência farmacêutica, angiologia, cardiologia, dermatologia, endocrinologia, gastroenterologia, geriatria, psicologia, psiquiatria, reumatologia e assistência social.

A Policlínica da Pessoa Idosa também desenvolve atividades coletivas de promoção e prevenção a saúde junto aos grupos de convivência, oficinas de estímulo da memória, escola de postura, saúde do homem, grupo independência e autonomia e educação física. Os grupos são coordenados pelos profissionais que atuam no serviço.

A diretora-geral da unidade, a psicóloga e gestora hospitalar Maria José de Andrade, destaca o trabalho realizado não apenas relacionado a saúde física, mas também mental e social. “Enquanto policlínica que promove saúde aos nossos idosos, trabalhamos dentro dos grupos terapêuticos toda a parte da saúde do idoso. Trabalhamos várias questões, como a da autoestima, da valorização, mostrando para eles o quanto são importantes pra nós enquanto sociedade”, ressaltou.

Ao falar da passagem do Dia Internacional do Idoso, instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) com o objetivo de sensibilizar a sociedade para as questões voltadas ao envelhecimento e a necessidade de proteger e cuidar de toda a população idosa, ela alertou para a necessidade de se trabalhar as questões de enfrentamento à violência contra os idosos.

“Muitos idosos sofrem abusos e passam por violência financeira, medicamentosa, verbal, psicológica e institucional. São inúmeros tipos de violência que os nossos idosos têm enfrentado e, infelizmente, esses tipos de violência não vêm de pessoas desconhecidas. Lamentavelmente, isso acontece no meio da própria família”, disse a diretora-geral da Policlínica.

“Vemos a importância em se trabalhar com a sensibilização dentro das residências e familiares, porque a gente sabe que em uma sociedade preparada, que enxerga a importância de um envelhecimento saudável, coberto de proteção e de cuidados, o idoso, certamente, vai viver muito mais, porque ele vai se sentir amado, respeitado, cuidado e protegido. E não são as pessoas de fora que promovem isso. Quem tem que promover esse bem-estar aos idosos são os familiares”, afirmou Maria José de Andrade

Comemoração – Uma programação especial será realizada no dia 26 de outubro para comemorar os 15 anos de funcionamento da Policlínica Municipal da Pessoa Idosa. A comemoração ocorrerá envolvendo os oito grupos terapêuticos existentes na policlínica, quando serão abordados temas como a beleza da mulher na terceira idade e a autoestima.

Atendimentos – De janeiro até este mês de setembro, já são mais de 50 mil atendimentos, entre consultas, tratamentos e procedimentos. Os pacientes são encaminhados para consultas médicas por meio das unidades de saúde da família (USF)

Entre os usuários que passaram por atendimento está o aposentado Hector Hugo Ramos Valdez, de 75 anos. Atendido por um endocrinologista, seu Hector elogiou o tratamento recebido na unidade. “Sempre sou bem tratado quando chego aqui. É bom receber essa atenção, ter com quem contar na hora de cuidar da saúde”, afirmou, explicando que já esteve outras vezes na unidade para consultas com especialistas de outras áreas.

A Policlínica Municipal da Pessoa Idosa está localizada na Praça Caldas Brandão, s/n, no bairro de Tambiá – prédio anexo ao Hospital Municipal Santa Isabel (HMSI). Administrada pela Prefeitura de João Pessoa, a policlínica encontra-se na área de abrangência do Distrito Sanitário IV, atendendo às demandas reguladas dos cinco Distritos Sanitários que formam a rede de atenção à saúde do município de João Pessoa.