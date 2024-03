Cícero Lucena autoriza obras de pavimentação em 11 ruas na Barra de Gramame e destaca avanço da infraestrutura na região

O maior programa de pavimentação da história de João Pessoa chega até Barra de Gramame, onde o prefeito Cícero Lucena autorizou, nesta quinta-feira (14), o início das obras em 11 ruas para oferecer melhores condições de deslocamento e mobilidade aos moradores. Durante solenidade, na Rua Claudino da Silva, o gestor lembrou que a região vem sendo impactada pelas obras de infraestrutura da Prefeitura, a exemplo da duplicação de vias no acesso às praias do Sol e Gramame, dentro do projeto Orla Sul.

“Desde o meu primeiro mandato eu dizia que eu não seria prefeito apenas da Orla e da Lagoa, eu seria de toda João Pessoa. Isso aqui é o testemunho concreto do quanto o olhar dessa gestão é amplo, é largo, é buscando fazer justiça social na nossa cidade, em todo tipo de ação que cabe a responsabilidade da Prefeitura. Conto com a parceria da Câmara Municipal, com o Governo do Estado, com o governador João Azevêdo, que tem nos ajudado a fazer algo que era de obrigação da Prefeitura, me dá condições para eu fazer mais coisas pela cidade”, afirmou o prefeito.

O secretário executivo de Infraestrutura, Luciano Pereira, destacou a qualidade das obras e o padrão que é colocado em todos os bairros da cidade, garantindo conforto e segurança aos moradores. Ele também informou que as obras já começam de imediato. “Na rua vai ser feita a drenagem para não acumular mais água como nós estamos vendo, pavimentação, calçada padronizada, toda com acessibilidade bem como plantando uma árvore onde o morador assim quiser adotar”, afirmou.

A pavimentação de ruas na Barra de Gramame representa uma “conquista” nas palavras do servidor público Johnny Mendes, que mora na região há cinco anos. Ele também celebra o avanço do projeto Orla Sul, que vai oferecer uma nova perspectiva a mobilidade urbana. “Esse bairro aqui sempre foi esquecido, ninguém nunca se importou com a nossa dificuldade. Agora temos a chegada da pavimentação, enquanto as obras do projeto Orla Sul vão tirar a gente do esquecimento, onde Cícero e João estão fazendo um belo trabalho”, agradeceu.

Orla Sul – A obra compreende uma extensão de 6,5 quilômetros – início da rotatória que dá acesso à Praia do Sol, que está sendo duplicada até o acesso à praia e terá uma conexão para a Praia de Gramame.

Confira a relação das ruas, nesta ordem de serviço, com investimento de R$ 3,9 milhões: Geraldo Varela da Costa, Manoel Claudino da Silva, Sebastião Pereira da Cunha, Severino Moreira da Silva, Elieser Moreira da Silva, Virgínia Clementino, Antônio André de Araújo, Carlos Américo de Albuquerque, Vânia Lúcia Araújo e Pedro Pereira da Cunha.

Minha Rua Calçada – Além de avançar para diminuir o déficit de ruas sem pavimentação na Capital, a Prefeitura de João Pessoa permite que a população tenha acesso às informações do programa, no tocante às ruas que estão na lista para serem calçadas, em relação ao status – licitação, ordem de serviço, contato e investimento.