ASSISTIR AO VIVO Cambuur x PSV palpites AGORA Campeonato Holandês, Eredivisie, HOJE (01/10) – BOLA ROLANDO

A partida Cambuur x PSV acontece HOJE (01/10), às 11:30 hs, horário de Brasília pela Eredivisie, nome oficial do Campeonato Holandês. O mandante desta partida será o Cambuur que buscar os três pontos em seus domínios.

01.10. 11:30 Cambuur x PSV LIVE jogo ao vivo com imagens aqui

Entretanto, a partida válida pela Eredivisie poderá ou não terá transmissão na TV fechada para o Brasil este ano, já que em TV aberta, nenhuma TV transmite. NA TV fechada e streaming, ou seja, pela internet, a ESPN, detém os direitos de transmissão da competição para o Brasil e deve transmitir as principais partidas, ou seja, que envolvam, principalmente, o AJAX, PSV e Feyenoord. Vale ressaltar que a ESPN possui, no Brasil, os canais ESPN, ESPN 2, ESPN BRASIL, ESPN WATCH (streaming) e ESPN PLUS.

Fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos. Confira jogos de hoje

ESCALAÇÕES E NOTÍCIAS

A oitava jornada da temporada 2022-23 da Eredivisie começa com um confronto entre Cambuur e PSV Eindhoven no Cambuur Stadion no sábado.

As equipas chegam a esta fase de forma altamente contrastante, já que a equipa da casa procura evitar a quinta derrota consecutiva, enquanto os visitantes venceram todos os seus sete encontros no campeonato, excepto um, esta época.

Provável escalação do Cambuur: Virgínia; Wermeskerken, Tol, Smand, Sambissa; Van Kaam, Breij, Paulissen; Balk, Uldrikis, Van der Water

Possível escalação inicial do PSV Eindhoven: Benitez; Mwene, Teze, Obispo, Max; Veerman, Til, Sangare; Saibari, Gakpo, Simons

Onde assistir Cambuur x PSV pela Eredivisie (Campeonato Holandês) ao vivo, grátis e online HOJE (01/10)

Assim, a transmissão poderá ocorrer pelos aplicativos e sites da duas empresa de TV Fechada e streaming. Assistir a partida: o jogo poderá ocorrer nos canais ESPN, como detalhado a seguir. Cabe lembrar que para assistir, é necessário ser assinante e ter uma senha de acesso.

JOGO / PALPITES 01.10. 11:30 Cambuur 0 x 2 PSV LIVE 01.10. 13:45 Groningen 1 x 1 Alkmaar LIVE 01.10. 15:00 Ajax 3 x 1 G.A. Eagles LIVE 01.10. 16:00 Twente 1 x1 Vitesse – DATA HOJE (01/10) Transmissão ESPN HORÁRIO 11:30 HS (de Brasília)

CLASSIFICAÇÃO DO HOLANDÊS

CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA DO CAMPEONATO HOLANDÊS DE 2022 – EREDIVISIE

Eredivisie, o Campeonato Holandês de Futebol

O Campeonato Holandês de Futebol, já largamente conhecido como Campeonato Holandês é conhecido oficialmente como Eredivisie (Divisão Honorária – tradução livre). Assim, esta é a mais importante competição de futebol dos Países Baixos. O Campeão nacional sai desta competição, que é muito forte e já contou seis vezes com o campeão da maior competição europeia de futebol, a Champions League. O Ajax foi campeão quatro vezes, o Feyenoord e PSV uma vez cada. Um dos maiores campeonatos do mundo, conta com duas grandes forças do futebol mundial, o PSV e o AJAX.

Em relação ao Campeonato Holandês, o Ajax é também, o time com mais títulos desde a fundação da competição. Desde 1965, os clube Ajax, com 34 títulos, o PSV, com 24 e o Feyenoord, com 15 títulos, se revesam entre os campeões da principal liga neerlandesa. Neste período, apenas nas temporadas 1980/81 e 2008/2009, foram ganhas pelo AZ Alkmaar, e da temporada 2009/10, conquistada pelo Twente.

Compartilhe isso:

TV MRNews Não perca também:

Fonte: mrnews.com.br/index.php/2022/10/01/assistir-ao-vivo-cambuur-x-psv-palpites-agora-campeonato-holandes-eredivisie-hoje-01-10

CategoriaFUTEBOL AO VIVO