STTP participa de evento nacional para apresentar redução do cálculo tarifário do transporte público, NEAT e JU.LI.A | Prefeitura de Campina Grande – PB

A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos (STTP), vai estar presente de um dos maiores eventos relacionados a cidades inteligentes e mobilidade urbana do Brasil, o Connected Smart Cities (Cidades Inteligentes Conectadas), que será realizado em São Paulo (capital), nos próximos dias 04, 05 de outubro e de forma digital, no dia 06.

A participação da STTP terá o objetivo principal apresentar e explicar o modelo de cálculo tarifário do transporte público que, de forma inovadora, conseguiu reduzir o preço das passagens no início deste ano. A explicação ficará a cargo do superintendente da autarquia, Carlos Dunga Júnior, acompanhado do gerente administrativo-financeiro, Vitor Ribeiro, e do gerente de Controle Operacional de Transportes, Helder Carlos.

Além do cálculo tarifário, os representantes STTP vão apresentar também os trabalhos do Núcleo de Estudos de Acidentes de Trânsito (NEAT), reconhecido nacionalmente como ação necessária para empreender ações rápidas para reduzir mortes e acidentes no sistema viário, e o aplicativo de combate à importunação e ao assédio sexual, JU.LI.A. (Juntas Livres do Assédio), que garante suporte jurídico e psicológico a mulheres que sofrem os citados tipos de violência.

O Connected Smart Cities tem um formato de múltiplos palcos e promove integração entre conteúdo de alta qualidade, promoção de negócios e networking de impacto. Entre os temas abordados no evento estão: cidades prósperas, empreendedoras, conectadas e inclusivas; urbanismo sustentável; mobilidade para pessoas, ativa e compartilhada; dentre outros.

Para o superintendente da STTP, a participação neste evento de grande porte atesta a eficiência da gestão do trânsito e dos transportes públicos com base em tecnologias e dados. “Nosso trabalho vem sendo reconhecido nacionalmente. A redução da tarifa do transporte público, o NEAT e o JU.LI.A são só alguns exemplos dessa organização administrativa. Queremos compartilhar essas iniciativas importantes para que um maior número de pessoas, em todo o Brasil, possa ser beneficiado caso gestores públicos adotem esses princípios”, observou Dunga Júnior.

Codecom