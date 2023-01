Filha de Justus e Ticiane publica foto e rebate sobre críticas : ‘Eu me amo’

Filha de Justus e Ticiane publica foto e rebate sobre críticas em resposta à internauta: ‘Eu me amo’

Pelo Instagram, Rafaella Justus respondeu perguntas e disse como lida com haters.

Criada sob os holofotes, Rafaella Justus se tornou assídua nas redes sociais e compartilha com os seguidores registros do seu dia a dia. Aos 13 anos, a filha de Roberto Justus e Ticiane Pinheiro mostrou não ligar para críticas ao responder pergunta feita por internauta.

Recentemente, a menina abriu uma caixinha de perguntas no Instagram e se deparou com questionamento a respeito de haters, internautas que criticam famosos na internet. Acostumada com a exposição, Rafinha não se calou e publicou foto para falar sobre o assunto.

Rafaella Justus diz como lida com haters

Acostumada com o universo da internet, Rafaella Justus tirou um tempinho para conversar com fãs e respondeu perguntas por meio do Instagram. Uma das questões abordou como a filha de Justus e Ticiane se posiciona diante de críticas nas redes sociais.

“Como você lida com haters?”, questionou uma seguidora de Rafaella Justus. Ao publicar um registro seu, a filha de Justus e Ticiane demonstrou maturidade ao sanar a curiosidade da internauta. “Eu não lido, eu ignoro! Eu acho que é o melhor a se fazer. Eu me aceito e me amo do jeito que sou”, escreveu a menina.

Rafinha reflete sobre amor-próprio

Ao rebater sobre críticas, ainda em resposta à internauta, Rafaella Justus refletiu sobre o amor-próprio. A filha de Justus e Ticiane escreveu que sempre terá alguém para atrapalhar a jornada de outra pessoa. “Até mesmo ter inveja de você!”, disse a menina, ao afirmar que isso não a atrapalha e que segue de cabeça erguida mesmo diante de possíveis comentários maldosos.

