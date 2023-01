ASSISTIR AO VIVO Sampaio Corrêa x Moto Club COM IMAGENS pelo Campeonato Maranhense de 2023, HOJE (26/01) – BOLA ROLANDO

O jogo entre Sampaio Corrêa x Moto Club acontece HOJE (26/01) às 20:30 hs. O mandante da partida é o Sampaio que busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pelo Campeonato Maranhense de 2023. Assista aqui ao vivo . O MRNews reproduz os jogos gratuitos da FMF ou as narrações gratuitas do Youtube. Role para baixo e acompanhe ao vivo, online e grátis a transmissão da partida.

A Globo perdeu os direitos de transmissão do Campeonato Maranhense e, neste ano, a FMF estuda a melhor forma de transmitir os jogos da competição do Maranhão.

No Maranhão, o canal da Federação Maranhense de Futebol (FMF) transmitirá o Campeonato Maranhense. Fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos e confira jogos DE hoje, e os jogos de amanhã na TV.

20:15 Sampaio Corrêa 2 x 0 Moto Club Primeiro turno (Semifinal)

Todos os jogos dos grandes do MA não terão transmissão pela TV aberta e, até então, nem mesmo fechada. A FMF pode liberar que as TVs dos clubes transmitam alguns jogos. Também há a possibilidade de transmissão futura pela MycujooTV. O torcedor terá mesmo que ir ao estádio. Entretanto, a alternativa online, é assistir a narração do jogo nos portais do UOL e Globo Esporte, além do Google.

O Youtube da Federação também transmite algumas partidas.

O Campeonato Maranhense 2023

A Federação Maranhense de Futebol (FMF) modifica formato do Campeonato Maranhense e realiza sorteio de grupos. O modelo de disputa terá validade mínima de duas temporadas.

A FMF divulgou um novo formato para o Campeonato Maranhense. O campeonato passa agora a ser dividido em grupos, contando com dois grupos, havendo possibilidade de a competição ter uma final geral.

As equipes estão divididas em grupos de quatro, tendo como cabeças de chaves, Sampaio Corrêa e Moto Club, que foram campeão e vice da temporada 2021.Os demais times foram apontados por meio de realização de sorteio, segundo o site Maranhão Único

ONDE ASSISTIR O Campeonato Maranhense 2023 será transmitido pela TV FMF, no YouTube, quando a Federação Maranhense de Futebol.

