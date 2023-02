União entre os Poderes

Leo Bezerra participa de posse da nova Mesa Diretora do Tribunal de Justiça da Paraíba

01/02/2023 | 19:30 | 11

O prefeito em exercício de João Pessoa, Leo Bezerra, ressaltou a importância da união entre os poderes – Executivo, Legislativo e Judiciário – durante solenidade de posse da nova Mesa Diretora do Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB). O evento aconteceu na tarde desta quarta-feira (1°), no Teatro Pedra do Reino, no Centro de Convenções.

“É uma mensagem que já vem sendo passada pelo governador João Azevêdo e pelo prefeito Cícero Lucena, que é a união entre os Poderes e o respeito a cada um, em todos os âmbitos, para um futuro do Brasil cada vez melhor. Tenho certeza que é o pensamento do Tribunal de Justiça, do Governo da Paraíba, assim como é da Prefeitura de João Pessoa”, afirmou Leo Bezerra.

O desembargador João Benedito da Silva, que tomou posse como presidente da Corte para o biênio 2023/2024, disse que pretende dá sequência com a restruturação dos fóruns, como vinha acontecendo na presidência do desembargador Saulo Henriques de Sá e Benevides, além de criar novas estruturas de trabalho, com foco na produtividade dos processos.

“É com muita alegria que estou tomando posse no dia de hoje, mas também pouco apreensivo com a responsabilidade que a gente assume. Pretendo trabalhar com a Mesa Diretora, dividindo essa responsabilidade de dirigir, de gestar o Poder Judiciário no nosso Estado, incentivando a produtividade”, enfatizou.

A solenidade também contou com a presença do governador da Paraíba, João Azevêdo; do presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, Adriano Galdino; além de diversas autoridades do Poder Judiciário, tanto da Paraíba quanto de vários estados do Nordeste.

Biografia – Natural de Aliança (PE), João Benedito da Silva ingressou na magistratura em agosto de 1984, designado para a unidade judiciária de São José de Piranhas (PB). Atuou, ainda, antes de vir para a comarca de João Pessoa, em Queimadas, Princesa Isabel e Campina Grande. Por diversas vezes substituiu, no Tribunal Pleno, os desembargadores Plínio Leite Fontes, Antônio de Pádua Lima Montenegro, Genésio Gomes Pereira Filho, Francisco Seráphico da Nóbrega Neto e Saulo Henriques de Sá e Benevides.

O magistrado foi convocado, também, para integrar a segunda e quarta Câmaras Cíveis, órgão fracionário do TJ. Ele ainda integrou a Comissão Dirigente do 50º Concurso de Juiz Substituto do Estado. Em 2007, foi eleito para a vaga de membro efetivo do Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

O desembargador é casado com a defensora pública da Paraíba Maria da Glória Oliveira e tem três filhos: João Gustavo, Maria Gabriela e Antônio Manoel.

Mesa Diretora – A nova Mesa Diretora para o biênio 2023/2024 é composta pelos desembargadores João Benedito da Silva (presidente), Marcos William de Oliveira (vice-presidente) e Carlos Martins Beltrão Filho (corregedor-geral). Também tomaram posse o desembargador Joás de Brito Pereira Filho, como novo ouvidor do TJPB, e o desembargador Ricardo Vital de Almeida, como diretor da Escola Superior da Magistratura (Esma), que foi reconduzido ao cargo.