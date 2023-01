Novo padrão de qualidade

Prefeito entrega obras de pavimentação no Cristo e gestão ultrapassa marca de 160 obras de infraestrutura entregues à população

23/01/2023 | 18:00 | 100

Moradores do bairro do Cristo Redentor estão podendo contar com mais qualidade de vida e bem-estar. No final da tarde desta segunda-feira (23), o prefeito Cícero Lucena entregou as obras de pavimentação e infraestrutura da Rua Tenente Mota. Com o ato, a gestão ultrapassa a marca de 160 obras de infraestrutura entregues à população no novo padrão de qualidade.

“Estamos levando pavimentação para toda a cidade e fazendo isso com critério. Neste caso, estamos contemplando um bairro antigo e uma rua que dá acesso a um equipamento público importante, que é uma praça. Para mim, é motivo de muita alegria fazer esta entrega e garantir uma vida melhor aos moradores”, afirmou o prefeito.

A Rua Tenente Mota recebeu pavimentação em paralelepípedo, drenagem, calçadas padronizadas e itens de acessibilidade, como rampas para pessoas com dificuldade de mobilidade e piso tátil para pessoas com deficiência visual. A iniciativa faz parte do programa ‘Agora tem Trabalho’.

A população agradeceu e comemorou o ato. O aposentado José Borba, de 59 anos, disse que mora na rua há muitos anos e que ouviu muitas promessas. “A poeira era grande, mas agora está de parabéns. A rua ficou ótima”, avaliou. O funcionário público Paulo Fernandes, de 55 anos, concordou. “Moro aqui há pouco mais de um ano e a rua era de barro e a gestão não só calçou a rua como cuidou da pracinha, que estava abandonada”, destacou.

Participaram da solenidade os vereadores Elisa Virgínia, Coronel Sobreira, Toinho Pé de Aço e Chico do Sindicato, o secretário municipal de Planejamento, José William Montenegro e o secretário executivo da Infraestrutura, Luciano Pereira.