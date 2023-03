Trabalhos manuais

Instituto Cândida Vargas realiza oficina com mulheres acolhidas pela Casa Mãe Bebê

20/03/2023 | 18:00 | 153

O Instituto Cândida Vargas (ICV) realizou, na tarde desta segunda-feira (20), uma oficina de trabalhos manuais para mulheres acolhidas pela Casa Mãe Bebê. A atividade faz parte da programação da Roda de Conversa, atividade que acontece semanalmente no local. A oficina foi ministrada por Socorro Alencar, coordenadora do projeto ‘Abraço Amiga do Bem’.

A oficina de trabalhos manuais visa oferecer às mulheres condições para que elas possam empreender e ter uma nova fonte de renda. Na atividade, foi ensinado a fazer sachês de coração perfumado. “A oficina teve o objetivo de capacitar essas mulheres, despertando nelas a coragem de empreender e alcançar uma autonomia financeira”, ressaltou a coordenadora do Serviço Social do ICV, Liane Guerra.

O momento também objetivou fortalecer a autoestima das mães. Participante da atividade, Thainara Varella elogiou a oficina. “Eu gostei bastante, pois ajuda a gente, principalmente aquelas que não podem trabalhar, achando um meio para ganhar dinheiro. Com isso, vai fortalecer a quem precisa e não trabalha”, afirmou.

A coordenadora do projeto ‘Abraço Amiga do Bem’, Socorro Alencar, destacou o trabalho que o projeto desenvolve em comunidades e nas parcerias com entidades. “As oficinas têm o intuito de ensinar as mulheres, mas também servem como uma terapia ocupacional e emocional, além de geração de renda. A gente oferece oficinas para essas mulheres, pois queremos despertar nelas a capacidade do empreendedorismo que elas possam ter”, pontuou.

Foram beneficiadas com a oficina as mulheres que estão acompanhando o tratamento dos filhos internados na unidade de terapia intensiva ou semi-intensiva da maternidade.