Trabalho preventivo

Defesa Civil intensifica monitoramento após alerta de acumulado de chuvas na Capital

18/01/2023 | 15:55 | 6

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de João Pessoa (Compdec/JP) intensificou o monitoramento das áreas de risco após o alerta de acumulado de chuvas emitido nesta quarta-feira (18) pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). De acordo com o comunicado, há possibilidade de chuvas na Capital entre 20 e 30 milímetros por hora (mm/h) ou até 50 mm/dia, com baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos. O alerta vale até as 20h desta quarta-feira.

Nas últimas 24 horas, o bairro com maior registro de chuvas foi Grotão, com 40,8 mm, seguido do Cuiá (38,8 mm) e do Cristo (32,2 mm). Segundo o coordenador da Defesa Civil Municipal, Kelson Chaves, apesar do alerta, o órgão não recebeu chamados até o momento e isso se deve ao cronograma de trabalho preventivo que vem sendo realizado, como a limpeza e desassoreamento de rios, entre outras ações para evitar transtornos às comunidades ribeirinhas da Capital.

“As chuvas de verão sempre merecem atenção, por isso reforçamos o monitoramento nas áreas de risco, mas estamos tranquilos, pois não há registro de ocorrências. Seguimos com nosso cronograma de trabalho e nossas máquinas continuam operando nos trechos dos rios, dando prioridade aos que temos conhecimento como sendo mais vulneráveis e oferecem maiores riscos”, afirmou Kelson Chaves.

Ele ressalta que, em caso de ocorrência, a população deve acionar a Defesa Civil Municipal pelos números 0800-285-9020 ou 98831-6885.

Atuação – A Defesa Civil Municipal está presente em todas as ações de proteção e assistência às comunidades, especialmente nos períodos de maior intensidade de chuvas, além de realizar visitas e vistorias periódicas nos locais de risco que monitora.

Volume de chuvas nas últimas 24 horas (Até 14h34 desta quarta)

Grotão: 40,8mm

Cuiá: 38,8mm

Cristo: 32,2mm

Manaíra: 15,8mm

Centro: 13,8mm

Tambauzinho: 9,2mm

Altiplano: 7,2mm

Fonte: Cemaden