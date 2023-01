Principal indicação do Republicanos para Educação esfria e partido cogita "importar" nome

Compartilhe















A indicação do professor João Marcelo, ex-prefeito da UFPB, para assumir a Secretaria de Educação do Estado feita pelo partido Republicanos esfriou “nas mãos” do governador João Azevêdo (PSB).

A legenda, então, já cogita “importar” um técnico para apresentar ao gestor. Quer mostrar que tem boas opções.

O nome pode ser de um especialista do Ceará, estado brasileiro que é referência na melhoria dos índices da Educação.

O Conversa Política apurou que o partido não quer apenas indicar um nome para ocupar espaço, mas colocar alguém que deixe uma marca na gestão de uma das principais áreas da administração pública.

Assim, mostra ter quadros capacitados para continuar ambicionando espaços cada vez maiores. Hugo Motta e companhia não estão para brincadeira.

A conferir.

Laerte Cerqueira

Doutor em Comunicação (UFPE), professor do Mestrado em Jornalismo da UFPB. Autor do livro A Função Pedagógica do Telejornalismo (Insular, 2018). É repórter, editor e comentarista político das TVs Cabo Branco e Paraíba e CBN/PB.

Angélica Nunes

Jornalista formada pela UFPB, com bacharelado em Direito (Unipê). Atua na cobertura política no Jornal da Paraíba, na CBN e nas TVs Cabo Branco e Paraíba.

