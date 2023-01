ASSISTIR Porto x Arouca AO VIVO EM DIRECTO TAÇA DA LIGA DE PORTUGAL 22/23, HOJE (11/01)

O jogo entre Porto x Arouca pela TAÇA DA LIGA DE PORTUGAL, acontece hoje, HOJE (11/01) às 17:45 hs. O mandante desta partida será o Porto , que busca a vitória sob seus domínios.

AO VIVO COM IMAGENS

A partida válida pela TAÇA DE PORTUGAL não terá transmissão na TV Aberta NEM FECHADA. NEM MESMO DOS FAVORITOS como Benfica, Porto e Sporting. O CAMPEONATO PORTUGUÊS TEM TRANSMISSÃO PARA O BRASIL. A ESPN anunciou neste ano que garantiu a transmissão de mais um torneio em sua grade. A FoxSports também tem os direitos de transmissão e as duas emissoras podem fazer a transmissão das partidas da Liga Nos, o Campeonato Português.

JÁ EM RELAÇÃO À TAÇA DE PORTUGAL, NO INÍCIO DO ANO, O SPORTV PROMETEU A TRANSMISSÃO, MAS NÃO TEM TRANSMITIDO A COMPETIÇÃO AO VIVO, ATÉ ENTÃO. Assim sendo, o Brasil ainda não poderá acompanhar a competição.

Assim, fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos. Confira jogos de hoje.

PALPITES

Porto 3 x 0 Arouca

ESCALAÇÕES

Porto Costa; Mario, Cardoso, Marcano, Wendell; Pepe, Uribe, Galeno; Otavio, Taremi, Martinez

Gil Vicente Kritsyuk; Carraca, Cunha, Fernandes, Marin; Tiba, Carvalho; Souza, Fujimoto, Alipour; Navarro

Onde assistir o Porto x Arouca PELA TAÇA DE PORTUGAL ao vivo, grátis e online HOJE (11/01) às 17:45 hs

Desta forma, a transmissão não ocorrerá pela TV Aberta. A TV por assinatura sempre escolhe os principais jogos, em especial mas este ano também não tem transmitido a TAÇA de PORTUGAL, nem mesmo os jogos de Benfica, Porto e Sporting, além do Vitória.

Aliás, o Benfica, Porto, Sporting eram os grandes favoritos no campeonato e começa a competição confirmando o favoritismo. O Benfica já conquistou 37 vezes o campeonato, seguido de Porto com 28 títulos e Sporting. com 18. A liga Nos, ou Liga 1, ainda conhecida como Campeonato Português, é sempre polarizado entre estes times.

NOTA LEGAL: O MRNews não transmite de forma ilegal nenhum tipo de conteúdo, se limita apenas a indicar onde serão transmitidas as partidas dos diversos campeonatos nacionais e pelo mundo. Quando há transmissão aberta pela internet, o site incorpora o conteúdo, de forma legal. Quando não há transmissão legal aberta, o site se limita a indicar onde haverá a transmissão. O MRNews não recomenda o uso de plataformas piratas, ilegais ou de quaisquer outras formas não oficiais.

TAÇA DE PORTUGAL

A Taça de Portugal é uma competição anual de futebol de associações e o primeiro torneio a eliminar do futebol português. Por motivos de patrocínio, passou a ser conhecido como Placard da Taça de Portugal na temporada 2015-2016. Organizada pela Federação Portuguesa de Futebol desde a sua primeira realização em 1938, a competição está aberta a clubes profissionais e amadores das quatro divisões principais da liga. Os jogos são disputados de agosto-setembro a maio-junho, e a final é tradicionalmente disputada no Estádio Nacional de Oeiras, perto de Lisboa. Os vencedores classificam-se para a Supertaça Cândido de Oliveira (ou vice-campeões, caso os vencedores sejam também campeões da liga) e para a UEFA Europa League (a menos que já se classifiquem para a UEFA Champions League por classificação na liga).

Antes de 1938, uma competição semelhante foi realizada desde 1922 com o nome de Campeonato de Portugal (Inglês: Campeonato de Portugal), que determinou os campeões nacionais entre os diferentes vencedores do campeonato regional. O estabelecimento da Primeira Liga, competição de âmbito nacional, como campeonato nacional oficial em 1938, levou à conversão do Campeonato de Portugal na principal competição de taça nacional, sob sua denominação atual. Na verdade, o troféu atribuído aos vencedores da Taça de Portugal é o mesmo que foi atribuído aos vencedores do Campeonato de Portugal, embora os títulos em cada competição sejam contabilizados separadamente.

Os primeiros vencedores da Taça de Portugal foram a Académica, que derrotou o Benfica por 4–3 na final de 1939. O Benfica é a equipa mais bem-sucedida da competição, com 26 troféus em 36 jogos finais. O Porto é o atual detentor do título, que bateu o Benfica na final de 2020.

