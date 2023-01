Treze volta a contar com a maestria de um camisa 10 após anos de procura

Compartilhe















Quase cinco anos se passaram desde a histórica campanha do Treze na Série D do Campeonato Brasileiro de 2018, onde, regido por Marcelinho Paraíba, o Galo da Borborema conquistou o vice-campeonato da 4ª divisão e, por tabela, o acesso à Série C de 2019. Desde então, o Alvinegro de Campina Grande sofreu com a falta de um camisa 10, com bom passe, boa visão de jogo e que chamasse para si a responsabilidade em momentos difíceis.

Inclusive, desde aquele momento, o Treze empilhou insucessos. Apesar do título estadual em 2020, as más campanhas em níveis estadual e nacional ficaram mais vivas na memória do torcedor. O baixo rendimento do time (que, inclusive, mais perdeu do que venceu nesse espaço de tempo) foi creditado muito à falta de um articulador, de um líder que dite o ritmo do jogo. Posição essa que, convenhamos, está cada dia mais órfã no futebol moderno.

Na última segunda-feira, na vitória de virada contra o Auto Esporte-PB, no Almeidão, o torcedor do Treze foi agraciado com tudo aquilo que procurava desde 2018. Viu Yamada, camisa 10 do time, chamar para si a responsabilidade e, como um maestro, reger o Galo rumo a uma vitória de suma importância para as pretensões do clube, que necessita, sem nenhum tipo de exagero, voltar a figurar entre os grandes para, assim, retornar ao topo.

Foram dois gols e uma (magistral) assistência contra o Macaco Autino, que fizeram com que o torcedor colocasse o “Samurai Alvinegro” em uma prateleria que apenas o tempo vai provar se ele merece estar. No entanto, inegavelmente, o show dado pelo meia entrou no rol das grandes atuações individuais da história recente do Campeonato Paraibano e serviu para, além de dar esperança ao combalido torcedor trezeano, aproximar a torcida do clube em um dos mais delicados momentos de sua quase centenária história.

Pedro Pereira

Redator esportivo do ge Paraíba e do Jornal da Paraíba

