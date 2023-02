Filme 'Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania' estreia em cinemas da Paraíba

Compartilhe















O filme “Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania” estreia nos cinemas da Paraíba nesta quinta-feira (16). Além do longa, a animação “As Múmias e o Anel Perdido” e o filme “A Baleia” são exibidos em pré-estreia em cidades como João Pessoa, Campina Grande e Guarabira.

Confira o Guia Qual é a Boa

“Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania“

Em “Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania” Scott Lang lida com as consequências de suas escolhas, tanto como super-herói quanto como pai. Ele tenta equilibrar novamente sua vida pessoal com as responsabilidades do Homem-Formiga, e é confrontado por uma nova missão urgente.

O filme tem sessões nos Cinépolis do Manaíra e Mangabeira Shopping, e no Centerplex Mag Shopping, em João Pessoa; no Cinesercla do Partage Shopping, em Campina Grande; e no Cinemaxxi Shopping Cidade Luz, em Guarabira.

“As Múmias e o Anel Perdido“

Em “As Múmias e o Anel Perdido” a princesa Néfer terá de se casar com Thut, mas nenhum dos dois quer a união. A princesa anseia por liberdade, Thut não quer compromissos e os desejos dos deuses pelo casamento os contrariam. É quando a aventura começa.

Veja também Operação da PF e MPF na Braiscompany deixa investidores ainda mais preocupados com possível calote

O filme tem sessões de pré-estreia no cinema Shopping Tambiá, em João Pessoa, e no Cinesercla do Partage Shopping, em Campina Grande.

“A Baleia“

Também tem pré-estreia em cinemas da Paraíba o filme “A Baleia“, que conta a história de um professor de inglês recluso, que vive com obesidade severa. Ele tenta se reconectar com uma filha adolescente para se redimir de seus erros.

O filme é exibido no Cinépolis Manaíra Shopping, em João Pessoa.

campina grande

cinema

Guarabira

joao pessoa

Jornal da Paraíba

Deixe uma resposta Cancelar resposta

Leia também

Cultura

Pablo Neruda foi envenenado durante golpe militar chileno, concluem cientistas

Análise fortalece versão sustentada por antigo motorista do escritor, que afirmou durante décadas que Pablo Neruda foi envenenado por agente do regime

Cultura

Escola de Samba ‘Bambas do Ritmo’ vence desfile Carnaval Tradição 2023 em Campina Grande

Resultado foi divulgado na noite da segunda-feira (13), após a apuração dos votos.

Cultura

Bloco ‘Portadores da Folia’ desfila nesta terça comemorando 30 anos de fundação

Desfile do Bloco Portadores da Folia vai ter concentração às 14h na Avenida Almirante Tamandaré, na Praia de Tambaú.

Cadastre-se na nossa newsletter

Cadastre-se na nossa newsletter