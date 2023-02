Emlur

Bloco da Limpeza recolhe 17 toneladas de resíduos no desfile das Muriçocas do Miramar

16/02/2023 | 09:00 | 82

O Bloco da Limpeza recolheu 17 toneladas de resíduos com a passagem do Bloco Muriçocas do Miramar, nesta quarta-feira (15). Aproximadamente 250 agentes da Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) realizaram os serviços de varrição e coleta de resíduos, como latinhas, garrafas de vidro e de plástico.

A participação da Emlur no segundo maior bloco de rua do Brasil também foi marcada pela apresentação do grupo Baticumlata, que abriu as apresentações na concentração do bloco, na Praça das Muriçocas, e depois desfilou em cima de um trio, na Avenida Epitácio Pessoa.

O superintendente da Emlur, Ricardo Veloso, destaca o empenho da equipe de agentes de limpeza em realizar as ações de zeladoria nas vias do entorno antes, durante e após a festa. “Além dos serviços durante a ‘Quarta-feira de Fogo’, que se estenderam madrugada adentro, também realizamos uma zeladoria antes da passagem do bloco pela avenida”.

Para marcar a participação da Emlur na festa, as artesãs da Divisão de Arte e Cultura (Diac) decoraram as vassouras com uma temática de Carnaval, fazendo jus ao período festivo.

Na noite da última terça-feira (14), a Emlur entregou as novas esculturas dos mascotes do bloco Muriçocas do Miramar, produzidas pela equipe da oficina da Autarquia. A ideia do mecânico Josias de Araújo foi transformada em realidade com a utilização de vigas de ferro, tambores e chapas de ferro.

Carnaval – Ricardo Veloso destaca a criação da identidade visual do Bloco da Limpeza nos uniformes dos agentes e nos caminhões compactadores de resíduos. De acordo com ele, além de destacar o trabalho da Emlur durante o Carnaval, a ideia é incentivar as pessoas ao descarte correto de resíduos e cuidados com o meio ambiente.

“Montamos uma operação especial de Carnaval parta atender essa demanda extraordinária nesse período, sem prejuízo dos demais serviços diários, como as coletas de resíduos domiciliares, de entulhos e de podas e as ações de zeladoria”, comenta o superintendente da Emlur.

Para facilitar a execução das ações de limpeza urbana e o deslocamento das equipes de agentes, a Emlur montou um mapa na plataforma Google Maps, indicando todos os blocos do Folia de Rua. A população pode utilizar para verificar os locais de festas em cada dia das prévias de Carnaval. Acesse o mapa aqui.

Zeladoria – Nesta quinta-feira (16), os serviços de capinação, roçagem e pintura de meio-fio são realizados no Centro, Bairros dos Estados e Distrito Industrial, além do entorno de prédios municipais, como escolas, creches e unidades de saúda da família.

A programação da coleta de entulhos beneficia os bairros de Pedro Gondim, Bairro dos Estados, Bairro dos Ipês, Treze de Maio, Padre Zé, Mandacaru, Cristo Redentor, Ernesto Geisel, Cuiá, José Américo, Ilha do Bispo, João Paulo II e Cidade dos Funcionários.

A coleta de resíduos de poda de árvores contempla Ernesto Geisel, Cuiá, Planalto da Boa Esperança, João Paulo II, Cidade dos Funcionários, Bairro dos Estados, Bairro dos Ipês, Pedro Gondim, Treze de Maio, Padre Zé e Mandacaru. A população pode solicitar a realização dos serviços de coleta e de zeladoria por meio dos telefones 3218 7644, 3214 7660 e 3214 7659. O contato também pode ser feito pelo programa Prefeitura Conectada, por meio do link https://joaopessoa.1doc.com.br/b.php?pg=wp/wp&itd=10