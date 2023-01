Clássico infantil

Espetáculo Pinóquio encanta criançada na programação de férias da Secretaria de Educação

13/01/2023 | 19:00 | 129

A peça Pinóquio, clássico da literatura infantil, conquistou a atenção das crianças dos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI), que nesta sexta-feira (13) assistiram ao espetáculo no Teatro Ednaldo do Egypto, em Manaíra. A peça, produzida pela Companhia Cara Dupla Coletivo de Teatro, faz parte da programação de férias da Secretaria de Educação e Cultural de João Pessoa (Sedec). A encenação dos clássicos infantis para os alunos do CMEI acontece até o final deste mês, sempre as sextas-feiras.

Nessa primeira tarde de programação, assistiram a peça as crianças dos CMEIs Antônio Varandas de Carvalho, do bairro Manaíra, e Delegada Maria Tereza, de Miramar. Maria Júlia, de 5 anos, afirmou que adorou o espetáculo, especialmente a cena em que Pinóquio vai para a escola. Já Lucas Emanoel, também de 5 anos, gostou mais da cena em que Pinóquio se transforma num menino. Cauane Vitória, de 4 anos, adorou o Pinóquio e a Fada Azul. No final, todas as crianças tiraram fotos com o ator que interpretou o personagem principal.

“O espetáculo é maravilhoso. Essa troca, essa interação com as crianças é sensacional. Sinto sempre que estou no caminho certo fazendo o que gosto”, afirmou Gustavo Niquell, que dá vida ao personagem Pinóquio.

A Companhia de teatro traz um espetáculo colorido, divertido e interativo, fazendo uma reeleitura da famosa história de Pinóquio – o boneco de madeira que sonha virar gente. A peça passa para as crianças a mensagem de que não se deve mentir.

Três Porquinhos – O próximo clássico, programado para o dia 20 de janeiro, é o ‘Três Porquinhos’, que promete também fazer sucesso entre os baixinhos. O conto retrata a aventura de três irmãos, que buscam construir suas casas no meio da floresta. No entanto, o bosque se revela um lugar perigoso, por ter um lobo mal, feroz e faminto, que persegue os três porquinhos durante toda a trama.

O Pequeno Príncipe – A peça ‘O Pequeno Príncipe’ encerra a temporada de clássicos infantis, com a história de um aviador cujo avião teve uma pane no deserto do Saara, onde ele encontra o pequeno príncipe. No palco, a criançada vai se divertir com oito personagens. Além do Pequeno Príncipe, tem o aviador, a rosa, a raposa, entre outros.

Companhia – As três peças trazem um elenco formado por Robson Oliver, Gustavo Niquell, Josué Barbosa e Letícia Rodrigues, que também assina a direção dos espetáculos.