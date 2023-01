Paraíba inicia 2023 com dois açudes sangrando e quase 30 em situação crítica

Compartilhe















O ano de 2023 começou com dois açudes sangrando e outros 26 em situação crítica na Paraíba. Os dados são da Agência Executiva de Gestão das Águas (Aesa). Mais 87 reservatórios estão em situação considerada de normal e 20 estão em observação até este sábado (14).

Se encaixa na categoria de situação normal, o açude com mais de 20% de volume. Já os que estão com menos de 20% da capacidade estão em observação. Os que estão em situação crítica têm menos de 5% do volume total.

O açude Jangada, localizado no município de Mamanguape, é um exemplo dos que estão sangrando. Ele tem capacidade máxima de 470.000 m³ de água e o volume atual é de 473.000 m³.

Entre os 26 que estão em situação crítica, quatro estão totalmente zerados. São eles os Açudes Bastiana e Sabonete, em Teixeira; o Açude Riacho de Santo Antônio, em Riacho de Santo Antônio; e o Açude São José IV, em São José do Sabugi.

Volume hídrico do Açude de Boqueirão é o mesmo desde dezembro de 2021

O Açude Epitácio Pessoa, mais conhecido como Boqueirão, está com 30% da capacidade total, contendo 141.077.345 m³. O volume está um pouco menor do que começou o ano de 2022.

O reservatório perdeu ao longo do ano de 2021 cerca de 20% do volume hídrico e chegou ao fim do ano passado com apenas 30% da capacidade total.

Em janeiro de 2021, o manancial tinha 235.595.207 metros cúbicos de água. Em dezembro do mesmo ano, passou para 141.632.416, uma perda de mais de 90 milhões de metros cúbicos de água. Desde então, o volume do açude estagnou.

