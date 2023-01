Programação de férias

Clássicos serão encenados no Teatro Ednaldo do Egypto para alunos dos Centros Municipais de Educação Infantil

10/01/2023 | 20:00 | 48

A Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa (Sedec) preparou uma programação especial de férias para as crianças dos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI). São espetáculos de clássicos infantis, que serão encenados no Teatro Ednaldo do Egypto, no bairro Manaíra, sempre as sextas-feiras, até o final do mês. A primeira apresentação para os alunos da rede municipal acontece na próxima sexta-feira (13), às 15h, com o espetáculo Pinóquio, produzido pela Companhia Cara Dupla Coletivo de Teatro.

O grupo revisita a famosa história de Pinóquio, o boneco de madeira que sonha virar gente. O espetáculo traz mudanças na trama original, mas mantém a fantasia e aventura dessa história lúdica em que um marceneiro solitário fabrica um boneco de madeira, que ao ganhar vida apronta muitas travessuras.

Os Três Porquinhos, próximo espetáculo programado para o dia 20 de janeiro, também é um grande clássico que as crianças adoram. A história narra à aventura de três irmãos que buscam construir suas casas no meio da floresta, cada um com uma técnica diferente. No bosque, eles encontram o sapo, a borboleta e outros animais como o lobo mal – feroz e faminto.

A peça teatral que fecha o mês dos clássicos infantis no Teatro Ednaldo do Egypto é ‘O Pequeno Príncipe’. Originalmente escrita pelo francês Antoine de Saint-Exupéry, o conto retrata a história de um aviador, cujo avião teve uma pane no deserto do Saara. No local, ele encontra um menino, principal personagem da fábula. O garoto vive sozinho num pequeno planeta, onde existem três vulcões.

Companhia – As peças trazem um elenco formado por Robson Oliver, Gustavo Niquel, Josué Barbosa e Letícia Rodrigues, que também assina a direção dos espetáculos. “As apresentações têm o objetivo de movimentar o Teatro Ednaldo do Egypto, palco da cultura paraibana, recebendo os alunos dos Centros Municipais de Educação Infantil”, afirma Letícia Rodrigues.