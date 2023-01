Gabriel Oliveira minimiza pré-temporada ruim do Nacional de Patos e quer o Treze focado

Compartilhe















O Treze está fazendo os últimos ajustes para enfrentar o Nacional de Patos, na próxima quinta-feira, pela rodada #2 do Campeonato Paraibano Betino 2023. Os jogadores do Galo já estão tomando conhecimento do adversário, e o goleiro Gabriel Oliveira minimizou as derrotas sofridas pelo Canário do Sertão nos amistosos contra o Serra Branca, afirmando que agora será diferente.

O goleiro Gabriel Oliveira afirmou que foi repassado para o elenco do Galo tudo que envolve o confronto contra o Nacional de Patos. Para ele, o principal é seguir trabalhando em busca da vitória, que consequentemente os obstáculos serão superados.

“O pessoal vem passando para a gente, como é o jogo lá, a noite, pelo que falaram o campo é um pouco mais pesado. Mas é continuar trabalhando, fazer o nosso aqui, buscar melhorar cada vez mais, saber também do adversário, do campo, da atmosfera, mas o principal é estarmos fechados entre nós”, disse o goleiro.

Nacional de Patos perdeu os dois amistosos contra o Serra Branca | Foto: Cassiano Cavalcanti / Serra Branca

Gabriel Oliveira também disse saber dos últimos resultados do Nacional de Patos em jogos amistosos, contra o Serra Branca, onde o Canário perdeu nas duas oportunidades, mas, para ele, o confronto agora é diferente.

“Temos que trabalhar em cima do que o professor vem pedindo. Sabemos da qualidade do time que está do outro lado. Foram dois amistosos, mas o jogo é diferente, então é trabalhar para fazer um grande jogo. Não podemos dar bobeira, o campeonato é curto, temos que focar 100% para fazer um grande jogo na quinta-feira”, finalizou.

O elenco do Galo realiza um último treino no Presidente Vargas na manhã desta quarta-feira. A tarde a delegação viaja para Patos, onde fica concentrada até horas antes do jogo. Nacional de Patos e Treze duelam na próxima quinta-feira, às 20h, no José Cavalcanti.

Campeonato paraibano

gabriel oliveira

Nacional de patos

Treze

Izabel Rodrigues

Radialista e repórter esportiva.

