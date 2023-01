Verão: Quais os principais cuidados com as crianças durante exposição ao sol

Compartilhe















A Paraíba está na estação do verão, que dura até março, mas a população convive com o sol intenso praticamente o ano inteiro. É nesse período, principalmente durante as férias de janeiro, que os paraibanos aproveitam as praias, parques e piscina, e é importante manter o cuidado com a saúde da pele e aproveitar o sol de maneira saudável.

A funcionária pública Mayara Pontes costuma levar a filha Sarah à praia com frequência. Por ter o pai pescador, seja no verão, durante o período de férias, ou em outros momentos ao longo do ano, Sarah está exposta ao sol por longos períodos.

De acordo com Mayara, mesmo em dias em que o sol não está tão aparente, o uso do protetor é essencial para proteção. “Ela [Sarah] sempre vai com camisa de proteção, e muito protetor. Sempre compro protetor que seja mais resistente à água e fico sempre repondo, pois ela fica muito tempo na água”, conta.

A médica dermatologista e professora da UFPB, Carla Gayoso reitera a importância do uso do protetor solar e de repor a cada ida da criança a água, seja do mar ou da piscina. Mesmo que a criança use roupas, é importante passar o protetor nos pés, mãos e orelhas.

De acordo com a dermatologista, o uso de filtro solar só é recomendado para crianças maiores de 6 meses, antes disso é preferível não expôr o bebê ao sol forte, apenas suave. barreira

Além do uso de filtro solar, a proteção física também é recomendada, como roupas e boné. Tecidos com malha fechada funcionam para proteção, mas roupas com tecido uv são mais recomendadas. “Na criança você dá preferência aos protetores físicos [roupas]. É aquele filtro solar que reflete e não absorve, ou seja terá menos alergias”, explica Carla Gayoso

Além desses cuidados com a exposição da pele, a mãe garante que Sarah esteja bem hidratada. “Sempre fico oferecendo água, pois se depender dela ela não toma nada, fica só brincando. Além da água, ela toma suco e achocolatado”, explica Pontes.

O cuidado com os alimentos também é importante no período mais quente. A alimentação de Sarah não tem muitas alterações no verão, pois Mayara durante a rotina já mantém uma alimentação adequada. “O que dificulta é o fato dela estar de férias e durante os passeios ela sempre quer comer guloseimas, então tento equilibrar sem restringir muito”, explica Mayara que sempre busca oferecer à filha opções saudáveis.

Ela comumente também já come frutas, o que tento manter também durante as idas à praia, sempre levo alguma fruta que tenha mais água e que ela goste”, finaliza a servidora pública.

Segundo a dermatologista Carla Gayoso, se forem oferecidas às crianças frutas cítricas é importante lembrar de lavar as mãos e a boca para evitar queimaduras por causa do sol.

